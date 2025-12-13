Las tasas del plazo fijo se desplomaron y esto es lo que hay que invertir hoy para ganar $50.000 a 30 días + Seguir en









Una de las principales opciones para proteger el capital ahorrado de manera segura y previsible ante momentos de inflación.

Plazo fijo: esto es lo que hay que invertir para una ganancia de $50.000 a 30 días.

Los plazos fijos siguen siendo una de las opciones más seguras para proteger el capital, en un escenario económico con inflación persistente. Este instrumento permite depositar un monto fijo durante un período determinado y obtener un rendimiento preestablecido. Aunque la rentabilidad no siempre supera el aumento de precios, su principal ventaja radica en la seguridad y la previsibilidad que ofrece a los ahorristas.

El capital invertido no puede retirarse antes del vencimiento del plazo. Al finalizar los 30 días, el inversor recibe el monto inicial más los intereses generados, lo que garantiza un retorno seguro y calculable. Sin embargo, las tasas cayeron en los últimos meses, lo que obliga a los inversores a ajustar sus estrategias para alcanzar ganancias significativas.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto tengo que depositar para ganar $50.000 a 30 días Para obtener una ganancia de $50.000 en 30 días, el inversor debe considerar las tasas vigentes en diciembre de 2025. Según los datos del simulador, la Tasa Nominal Anual (TNA) varía según el canal de contratación:

Sucursal : 20,50%

Electrónico: 22,50% Con una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 22,54% para la modalidad sucursal y 24,98% para la electrónica, el monto necesario para alcanzar $50.000 de interés en 30 días es el siguiente:

Intereses generados en canal sucursal: $46.344,04

Intereses generados en canal electrónico: $50.865,41 Estas diferencias en las tasas permiten a los inversores elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. La modalidad electrónica ofrece un rendimiento ligeramente superior, lo que puede ser clave para maximizar las ganancias en un contexto de tasas en baja. La flexibilidad en la contratación brinda la posibilidad de optimizar los intereses según el canal elegido.