El titular de la UIA respaldó la reforma laboral: "No hay pérdida de derechos, sino adecuación de los regímenes de trabajo a la realidad"

Martín Rappallini pidió tener en cuenta "la necesidad empresaria de tener productividad" a la hora de debatir la nueva legislación del trabajo.

Siguen apareciendo repercusiones de los sectores empresariales sobre la reforma laboral , que iniciará su debate en el Congreso la próxima semana. En ese sentido, Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) , defendió el trabajo que realizó como miembro del Consejo de Mayo -uno de los organismos impulsores de la propuesta- y señaló su sanción como una de las prioridades para una presunta mejoría del mercado de trabajo nacional.

“Hay que ubicar la ley en un contexto en el cual hace 15 años que no se genera empleo formal. El sistema laboral argentino tiene un fracaso importante”, interpretó el dirigente industrial, que describió que en el mercado laboral subsiste la “alta litigiosidad, falta de empleabilidad e incentivos que no estaban enfocados en la productividad sino en generar conflictos judiciales a las empresas”.

Además, aseguró que "no hay pérdida de derechos, sino adecuar los regímenes de trabajo a la realidad. Es importante tener en cuenta las dos partes, no solo las necesidades del trabajador, sino también la necesidad empresaria de tener productividad" .

Ante ello, el proyecto impulsado por el Gobierno pretendería “modernizar las relaciones laborales internas, situaciones que estaban rigidizadas y normas que no estaban pensadas para la generación de empleo". En simultáneo, criticó al gremialismo: “He hablado con representantes sindicales que entendían que hay que tomar medidas pero cuando hay que tomar una posición unificada entienden que hay que salir a criticar, oponerse”.

Al referirse al “Fondo de Asistencia Laboral” (FAL), Martín Rappallini describió que "las empresas que paguen aportes van a poder armar un fondo de cese, es un incentivo para el blanqueo y formalización de las empresas y una solución muy inteligente, una forma de hacer un fondo y quitar la litigiosidad y el costo futuro. Tener un fondo de garantía va a hacer que las empresas se formalicen y también van a generar empleo”.

Consejo de mayo El Consejo de Mayo nucleó distintos sectores a favor de la reforma laboral.

Entrevistado en FM Milenium, respaldó la conformación de un banco de horas, el nuevo cálculo de indemnizaciones y el régimen de vacaciones: “Antes todos tomaban las vacaciones en enero, hoy vemos que la gente se toma una semana, tiene otros destinos, hay otro tipo de actividades. Lo que se está regularizando es lo que pasa en la práctica. Y la norma habla del común acuerdo, encontrar formas de que el trabajador tome vacaciones, pero no afectar el funcionamiento de las empresas".

“Argentina tiene vocación y capacidad de ser competitiva en industria, pero seguimos conviviendo con las distorsiones del pasado, hay una presión fiscal récord en el mundo y todas las distorsiones en la cadena de valor. Circula un video donde un empresario nacional explica cómo los productos importados cuestan el doble en la Argentina que en Brasil y Uruguay. No solo producir es más caro, sino también distribuir, entregar”, concluyó.

Reforma laboral: Cámara de Mayoristas reclamó por modificaciones al proyecto

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su respaldo a la iniciativa del Poder Ejecutivo orientada a modernizar las relaciones laborales, al considerar que una actualización normativa puede aportar previsibilidad, orden y reducción de conflictos en el mundo del trabajo.

No obstante, desde la entidad subrayaron que una reforma de esta magnitud requiere un debate profundo y un marco legal integral, pensado no solo para resolver problemas actuales sino también para acompañar la dinámica productiva de los próximos años.

En ese marco, acercaron una serie de iniciativas para avanzar hacia un esquema que consideran más equilibrado: actualizar condenas con tasas bancarias, revisar las cuotas obligatorias derivadas de convenios, que los aportes patronales solo sean de carácter voluntario y acabar con la retención automática de aportes sindicales.