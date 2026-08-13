Argentina sigue cara para producir: casi la mitad de los insumos industriales cuestan menos en el exterior

El 49% de los bienes y servicios analizados tiene precios más bajos fuera del país, cinco puntos más que en la medición anterior. Brasil y Chile aparecen como los principales competidores en costos, aunque se redujo la distancia de precios respecto de 2025.

En Argentina, el 89% de los bienes y servicios relevados aumentó de precio en pesos

La industria argentina continúa enfrentando costos elevados frente a sus principales competidores regionales , pese a que durante el último año comenzó a observarse una convergencia de precios con otros mercados. Casi la mitad de los insumos industriales relevados ya resultan más baratos en el exterior, una proporción que incluso aumentó respecto de la medición anterior.

Así se desprende de un nuevo informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) , que comparó los precios de 17 bienes y servicios utilizados por el sector productivo en Argentina con los registrados en Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. En total, el estudio realizó cerca de 80 comparaciones y contempló insumos generales, de construcción, industriales, alimenticios y vinculados a tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Uno de los principales resultados del relevamiento es que en el 49% de las comparaciones los insumos resultaron más baratos en el exterior que en Argentina . El porcentaje aumentó cinco puntos respecto de la medición anterior, cuando alcanzaba el 44%.

De esta manera, pese a algunos avances en materia de convergencia de precios, el estudio advierte que todavía no se observan mejoras significativas en la competitividad de la producción local y señala la necesidad de reformas adicionales y de un mayor período de ajuste de los precios relativos.

Las mayores diferencias aparecen frente a los países de la región que compiten directamente con la producción argentina. Brasil es el mercado con mayor proporción de insumos más baratos: presenta precios inferiores en el 65% de los casos relevados, seis puntos porcentuales más que en la medición previa.

La comparación adquiere particular relevancia debido a que Brasil es el principal socio comercial de Argentina y uno de los competidores centrales de la industria nacional. Una situación similar se observa con Chile, donde el 64% de los insumos analizados resulta más económico que en Argentina, especialmente aquellos utilizados por la industria manufacturera y la construcción.

En Paraguay, en tanto, el 56% de los productos presenta una ventaja de precios respecto del mercado argentino. Además, por la magnitud de las diferencias observadas, se mantiene entre los países de menores costos de la muestra.

La situación cambia al realizar la comparación con Uruguay y Estados Unidos. En el primer caso, el 40% de los bienes y servicios relevados presenta precios inferiores a los argentinos, mientras que en Estados Unidos esa proporción desciende al 24%.

Considerando los valores promedio de los insumos seleccionados, el informe establece un ranking de países que va desde los mercados más caros hacia los más económicos: Estados Unidos, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

Comparativa de insumos industriales

Energía, tecnología y alimentos: dónde están las principales diferencias

El relevamiento también permite identificar qué insumos presentan las mayores diferencias. Entre los costos generales, la energía eléctrica aparece relativamente bien posicionada: solamente uno de los cinco países relevados presenta un precio inferior al argentino. En combustibles, en cambio, Argentina enfrenta valores superiores a los registrados en tres de los cinco mercados.

En materia tecnológica, las diferencias son más marcadas. El servicio de internet resulta más barato en dos de los países para los que existe información comparable, mientras que el precio de una notebook comparable es mayor en Argentina que en los cinco mercados relevados.

Los servicios vinculados a las TIC también presentan desafíos. Tanto los salarios de programadores como los espacios de coworking son más económicos en cuatro de los cinco países comparados.

En neumáticos, solamente Chile y Paraguay muestran precios inferiores a los argentinos, aunque el IERAL destaca que la brecha respecto del resto de los mercados viene moderándose frente a años anteriores.

Dentro de los alimentos aparece una situación heterogénea. El azúcar resulta más barato en Argentina que en todos los países analizados, mientras que la harina es más cara que en cuatro de los cinco mercados considerados.

Los precios argentinos volvieron a subir en dólares

Otro de los elementos que analiza el informe es la dinámica de los precios tanto en moneda local como medidos en dólares. En Argentina, el 89% de los bienes y servicios relevados aumentó de precio en pesos, mientras que solamente el 11% registró una reducción. El deterioro frente a la medición anterior es considerable: en marzo de 2026, el 56% de los precios había aumentado en moneda local y el 31% había disminuido.

Medidos en dólares, el 74% de los productos relevados aumentó de precio y apenas el 21% registró bajas, mientras que el porcentaje restante se mantuvo en niveles similares.

Sin embargo, la suba de los costos en dólares no fue exclusivamente argentina. El fenómeno se observó también en buena parte de los países incluidos en el estudio.

Paraguay encabezó esa tendencia, con aumentos en dólares en el 94% de los productos relevados, seguido por Brasil, con el 84%, y Estados Unidos, con el 63%. Chile y Uruguay registraron una proporción menor de productos con incrementos.

Parte de esta dinámica estuvo vinculada con la suba internacional del petróleo, que repercutió sobre los precios de distintos insumos en todos los mercados, aunque con una intensidad diferente en cada economía.

Pese a las desventajas que todavía enfrenta Argentina, el informe identifica un proceso gradual de convergencia internacional de precios.

Al comparar al país con Brasil, Chile y Paraguay —los mercados que generalmente presentan menores costos—, la distancia promedio se redujo de manera considerable durante el último año. En julio de 2025 la brecha promedio era del 5,8%, mientras que en julio de 2026 disminuyó al 2,2%.

También se achicó la diferencia respecto de los países más caros. Frente a Uruguay y Estados Unidos, en julio del año pasado los precios argentinos eran, en promedio, 42,5% inferiores. En la última medición esa ventaja se redujo al 36,4%.

El fenómeno responde a una combinación de factores: la evolución interna de los precios, las variaciones de los tipos de cambio y los movimientos de los precios internacionales.

Sin embargo, la reducción de las brechas todavía no se traduce en una mejora sustancial de la competitividad argentina. De hecho, mientras las diferencias promedio se achican, aumentó la cantidad de bienes y servicios que pueden conseguirse a menores precios fuera del país.

El IERAL concluye que existe una continuidad del proceso de convergencia internacional observado durante el último año, aunque con diferencias importantes según el país y el tipo de insumo. La proporción de bienes y servicios más baratos en el exterior pasó del 44% al 49%, lo que muestra que la producción argentina todavía enfrenta desventajas relevantes de costos frente a buena parte de la región.

La normalización de los precios relativos, por lo tanto, avanza, pero lo hace lentamente y todavía no alcanza para modificar de manera significativa la posición competitiva de la producción local.