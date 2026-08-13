Giorgia Meloni pierde apoyo entre los jóvenes de Italia de cara a las elecciones de 2027

Según indican los relevamientos, gran parte de la responsabilidad se debe a la situación económica y la falta de oportunidades. Además, los votantes de mayor juventud se inclinan hacia la centroizquierda.

El gobierno de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni , enfrenta un creciente rechazo entre los votantes jóvenes , una tendencia que podría convertirse en un problema electoral para la coalición oficialista cuando el país celebre las elecciones nacionales de 2027 .

Desde que llegó al poder en 2022, la gestión de Meloni impulsó pocas reformas económicas destinadas específicamente a mejorar las oportunidades de las nuevas generaciones, según analistas consultados por Reuters. Al mismo tiempo, aprobó diferentes medidas vinculadas con la seguridad y el orden público que tuvieron un impacto particular sobre los sectores juveniles.

El descontento entre los italianos de 18 a 34 años adquirió especial relevancia ante unas elecciones que podrían presentar una disputa ajustada entre la coalición de derecha y la oposición de centroizquierda.

"Los votantes más jóvenes se inclinan claramente hacia el centroizquierda ", explicó Lorenzo Pregliasco , director de la encuestadora Youtrend, luego de los relevamientos .

Según sus datos, la alianza oficialista integrada por Hermanos de Italia (FDI) , la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia , espacio del canciller Antonio Tajani , reúne actualmente menos del 30% de intención de voto entre los menores de 35 años .

En contraste, el bloque opositor encabezado por el Partido Democrático (PD), el Movimiento Cinco Estrellas y la Alianza Izquierda-Verde (AVS) concentra cerca del 50% del respaldo dentro del mismo segmento etario.

Italia afrontará elecciones el próximo año. RTVE

La situación cambió significativamente respecto de 2023, cuando Meloni atravesó uno de sus mejores momentos de popularidad. En ese entonces, las mediciones de Youtrend indicaron que solamente Hermanos de Italia conseguía entre los jóvenes un nivel de respaldo similar al que actualmente reúne toda la coalición gobernante.

La economía y la falta de oportunidades para los jóvenes en Italia

Para Lorenzo De Sio, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Luiss de Roma, una de las principales explicaciones del deterioro oficialista se encuentra en la política económica. "Meloni no ha llevado a cabo reformas económicas significativas", afirmó.

"Eso está bien si uno se beneficia del statu quo, pero es muy malo para los menos protegidos por él, que a menudo son los jóvenes", agregó. La oficina de la primera ministra no respondió las consultas realizadas por Reuters para el artículo.

Los indicadores laborales muestran algunas de las dificultades que atraviesa ese sector de la población. Según Eurostat, Italia registra la tasa de empleo entre jóvenes de 15 a 24 años más baja de los 21 países que integran la zona euro y se encuentra entre los miembros del bloque que menos recursos destinan a educación.

A su vez, datos del Banco de Italia muestran que un joven graduado en Alemania percibe, en promedio, un 80% más que uno italiano. La falta de perspectivas también provoca que decenas de miles de jóvenes abandonen Italia cada año para buscar mejores oportunidades en el exterior.

En ese contexto, Youtrend situó la aprobación del gobierno entre los menores de 35 años en apenas 25%, frente al 35% registrado entre el conjunto de la población.

La brecha entre hombres y mujeres

El voto juvenil tampoco presenta un comportamiento homogéneo. Un estudio de la Universidad Bocconi de Milán, realizado con información de SWG, detectó una marcada brecha de género: los hombres jóvenes muestran una mayor tendencia hacia la derecha, mientras las mujeres se inclinan principalmente por opciones de izquierda.

El respaldo a Hermanos de Italia alcanzó el 15% entre los hombres de 18 a 29 años, pero cayó hasta apenas 4,2% entre las mujeres de esa franja. En el Movimiento Cinco Estrellas ocurrió lo contrario: obtuvo el apoyo del 18% de las mujeres menores de 30 años y del 5,1% de los hombres.

Meloni también encontró competencia dentro del propio electorado de derecha. Futuro Nacional, el partido opositor de extrema derecha que fundó en febrero el exgeneral Roberto Vannacci, alcanzó alrededor del 7% en las encuestas.

Aunque su principal respaldo proviene de hombres de mediana edad, Vannacci también consiguió adhesión entre sectores juveniles urbanos contrarios a la inmigración. "Vannacci goza sin duda de mayor popularidad entre los votantes jóvenes que los partidos gobernantes", señaló Pregliasco.

Meloni fue electa en 2023 Archivo

Las políticas de seguridad y el rechazo estudiantil

Otro factor que profundizó el distanciamiento fueron las medidas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo. Desde la represión de las fiestas rave incluida en el primer decreto ley de Meloni, el gobierno avanzó sobre cuestiones relacionadas con el cannabis denominado "light", las protestas callejeras, las ocupaciones ilegales y la delincuencia juvenil.

En noviembre pasado, miles de estudiantes participaron de una protesta nacional denominada "Día Sin Meloni", en rechazo a los decretos de seguridad, los recortes en educación y la posición del gobierno italiano respecto de Israel y Gaza.

El Ejecutivo también presentó un proyecto para modificar el régimen de responsabilidad penal juvenil. La iniciativa establece que los adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan delitos sean considerados plenamente responsables salvo que se demuestre lo contrario, modificando el esquema vigente.

Según la organización de defensa de los derechos de los presos Antigone, otro decreto aprobado en 2023 que endureció las sanciones contra menores provocó un incremento del 50% de la población penitenciaria juvenil.

En paralelo, otra disposición oficial estableció que los adolescentes no pueden recibir educación sexual en las escuelas sin el consentimiento escrito de sus padres.

El referéndum que encendió la alarma para Meloni

Durante los últimos años, el rechazo juvenil quedó parcialmente disimulado por la baja participación electoral de los menores de 35 años. Sin embargo, esa tendencia cambió durante el referéndum celebrado en marzo sobre una reforma judicial promovida por Meloni.

Alrededor del 67% de los menores de 35 años participó de la consulta y el 60% rechazó la iniciativa oficialista. En el conjunto del electorado, la participación alcanzó el 59% y el "no" consiguió el 54%.

Ante ese escenario, pocos días antes de la votación, Meloni participó de un podcast conducido por un popular rapero en un intento por acercarse a las generaciones más jóvenes.

"El referéndum demostró el impacto que pueden tener los jóvenes si votan en masa", sostuvo De Sio. Y advirtió sobre la importancia que tendrá ese segmento en la próxima disputa por el poder: "En las próximas elecciones podrían ser decisivos".

Con una oposición que actualmente concentra una amplia ventaja entre los menores de 35 años, recuperar parte del voto juvenil aparece como uno de los principales desafíos políticos de Meloni rumbo a las elecciones nacionales de 2027.