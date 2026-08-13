Tensión máxima: Reino Unido desafía a Putin y defiende la captura de un petrolero ruso

Se trata de la nave Smyrtos, que permanece anclada frente a un puerto al sur de Inglaterra. Su capitán fue acusado de suministrar petróleo ruso prohibido.

El gobierno de Reino Unido defendió la incautación de un petrolero ruso perteneciente a la "flota paralela" en el Canal de la Mancha , luego de que el presidente ruso Vladimir Putin amenazara con "responder de la misma manera".

Se trata de la nave Smyrtos, que permanece anclada frente a la región de Weymouth después de que la Infantería de Marina Real abordara el buque en una operación sin precedentes para desarticular el petrolero, cuyas operaciones estaban prohibidas, en junio. El capitán del buque, Ajay Pant , fue acusado de infringir las sanciones rusas, al ser imputado por suministrar petróleo ruso prohibido.

Los países occidentales alegan que Rusia operó una "flota paralela" de cientos de buques para evadir las sanciones internacionales impuestas a sus exportaciones de petróleo. Estos buques están acusados de utilizar estructuras de propiedad complejas y diversas tácticas para ocultar el origen de su cargamento, enmascarando su vínculo con Rusia.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó que Rusia posee una flota de más de 700 buques, responsables del transporte del 75% del petróleo sujeto a sanciones en el país . Según esa dependencia, este petróleo es un "elemento vital para el Kremlin" a la hora de "mantener la guerra ilegal de Rusia" en Ucrania.

El comandante de la Flota del Pacífico de Rusia Viktor Liina acusó a países occidentales como Gran Bretaña y Francia de operar sus propias "flotas paralelas". "Tenemos la capacidad de inspeccionar y detener buques de estados hostiles y sus flotas paralelas, y la cooperación interinstitucional está en marcha y lista para comenzar a abordar estos desafíos", sostuvo.

Los países occidentales alegan que Rusia operó una "flota paralela" para evadir las sanciones internacionales impuestas a sus exportaciones de petróleo.

En respuesta a los comentarios de Putin, el gobierno del Reino Unido afirmó que las fuerzas armadas y los agentes del orden británicos habían abordado el Smyrtos "en plena conformidad con el derecho internacional". De momento, el buque continúa retenido por el Departamento de Transporte en un puerto cercano a Weymouth, en el sur de Inglaterra, donde está siendo vigilado por las autoridades británicas.

Vladímir Putin amenaza a Europa con confiscar sus barcos si persigue a la flota fantasma rusa

La posibilidad de que países europeos retengan embarcaciones rusas llevó a Vladímir Putin a lanzar una advertencia durante su visita al crucero portamisiles Variag, en la isla de Sajalín. El presidente ruso aseguró que Moscú respondería de manera “simétrica” si se confiscan buques mercantes de su país y dejó abierta la posibilidad de hacerlo en cualquier zona que considere conveniente.

Putin realizó estas declaraciones durante su recorrido por Siberia y el Lejano Oriente, mientras la Flota del Pacífico llevaba adelante ejercicios militares. Desde el Variag, cuestionó las medidas que distintos gobiernos europeos analizan contra barcos vinculados a Rusia y sostuvo que algunas de esas acciones se realizan “en violación del derecho marítimo internacional”.

El mandatario ruso también criticó la posibilidad de que las autoridades europeas no solo inspeccionen las embarcaciones, sino que avancen sobre ellas y dispongan de sus cargamentos. Según Putin, requisar esos barcos para luego vender su carga sería “piratería y saqueo”.