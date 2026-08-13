Plazo fijo en dólares: cuánto se gana con US$3.000 y qué banco ofrece la mejor tasa

Las tasas para depósitos en moneda estadounidense varían entre las entidades. Conocé cuánto podés obtener en 30 días según cada banco.

El Banco Nación ofrece la tasa más alta entre las entidades comparadas para un plazo fijo en dólares a 30 días.

El plazo fijo en dólares aparece como una alternativa para quienes tienen billetes estadounidenses depositados en una cuenta bancaria y buscan obtener un rendimiento, sin convertirlos a pesos.

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A diferencia de las colocaciones tradicionales en moneda local, las tasas ofrecidas por las entidades financieras son considerablemente más bajas. Sin embargo, permiten conservar el capital en dólares y sumar un pequeño rendimiento durante el período pactado.

Para una inversión de US$3.000 a 30 días , la diferencia entre bancos puede ser significativa. Según los datos relevados, el Banco Nación ofrece la tasa más alta entre las entidades comparadas.

Las tasas informadas para una colocación en dólares a 30 días presentan diferencias entre las entidades. La comparación es la siguiente:

La tasa publicada es un indicador útil para comparar propuestas, aunque el rendimiento efectivo depende de las condiciones específicas de cada entidad y del período contratado.

¿Cuánto se puede ganar con US$3.000 en 30 días?

Si se colocan US$3.000 en un plazo fijo a 30 días en Banco Nación, con una tasa del 1,60%, el rendimiento informado es de aproximadamente US$3,95 al finalizar el período. De esta manera, el capital pasaría a ser de unos US$3.003,95.

El resultado muestra que el objetivo principal de este tipo de inversión no es obtener una ganancia elevada en el corto plazo, sino generar un pequeño rendimiento manteniendo los ahorros denominados en dólares.

La diferencia con un plazo fijo en pesos también radica en el nivel de tasas: mientras las colocaciones en moneda local pueden ofrecer porcentajes nominales mucho mayores, el depósito en dólares tiene un rendimiento más reducido.

¿Qué banco ofrece el mejor rendimiento para ahorrar en dólares?

Entre las entidades comparadas, Banco Nación se ubica en el primer lugar, con una tasa del 1,60% para 30 días. Le sigue Banco Macro, con 1,50%, mientras que Banco Provincia, Banco Galicia y Banco Hipotecario ofrecen 1,25%.

La tasa del Nación también representa una baja frente a períodos anteriores: según el relevamiento publicado, la entidad había llegado a ofrecer un rendimiento del 2,50% y posteriormente había reducido la tasa al 2%.

Por eso, antes de inmovilizar los dólares conviene comparar las condiciones vigentes, el plazo mínimo y las tasas que ofrece cada banco para determinar cuál alternativa se adapta mejor al objetivo del ahorrista.

¿Conviene hacer un plazo fijo en dólares con US$3.000?

La conveniencia depende del objetivo de quien tiene los dólares. Para un ahorrista que prioriza mantener su capital en moneda estadounidense y no necesita disponer de él durante el plazo contratado, el depósito puede representar una forma sencilla de generar un rendimiento adicional.

Sin embargo, con tasas cercanas al 1% o 1,60% anual, la ganancia obtenida en períodos cortos es limitada. Por eso, la comparación entre entidades resulta fundamental para elegir la opción que ofrezca mejores condiciones.

En definitiva, colocar US$3.000 a 30 días permite obtener un rendimiento pequeño pero concreto. La alternativa más favorable del relevamiento es Banco Nación, aunque las tasas pueden modificarse y deben verificarse antes de realizar la inversión.