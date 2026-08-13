Se mantienen los vouchers educativos a pesar de las deudas: qué pasa con las cuotas impagas en los colegios

La modificación alcanza a familias con estudiantes de hasta 18 años que asisten instituciones privadas con al menos 75% de aporte estatal.

El voucher educativo cubre el 50% del valor de la cuota programática de jornada simple.

El Gobierno nacional decidió mantener durante todo 2026 el pago de los Vouchers Educativos para las familias que acumulen cuotas escolares impagas .

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El cambio fue dispuesto por la Secretaría de Educación mediante la Resolución 505/2026 , que suspendió durante este año la aplicación de las normas que establecían la interrupción del beneficio cuando una familia acumulaba dos aranceles sin abonar y su cancelación definitiva al llegar a tres.

Las cuotas vencidas continúan siendo una deuda con cada colegio y deberán ser regularizadas según las condiciones que correspondan en cada institución.

La morosidad en los colegios privados mostró un aumento durante el último año. Según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), el 11% de las familias tiene actualmente atrasos en el pago de los aranceles, frente al 7% registrado el año anterior.

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos es una ayuda económica para afrontar el pago de cuotas escolares en instituciones de gestión privada que reciben aporte estatal .

La asistencia alcanza a estudiantes que cursan en los niveles inicial, primario y secundario, siempre que el establecimiento forme parte de los colegios incluidos dentro del programa definido por el Ministerio de Capital Humano.

La convocatoria finalizó el 30 de abril de 2026 y solo recibirán el pago de junio los titulares que hayan obtenido la aprobación definitiva de la solicitud.

El beneficio lo cobra el adulto responsable que figura asociado al alumno dentro de las bases de datos oficiales. Sin embargo, cuando ambos progenitores se encuentran registrados y conviven con el menor, la normativa establece que la acreditación se efectúa prioritariamente a nombre de la madre.

El próximo miércoles 5 de marzo deben comenzar las clases en 11 provincias.

Quiénes pueden acceder y cuál es el monto en 2026

El beneficio está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas de gestión privada que reciben un aporte estatal igual o superior al 75%.

Para acceder, hay que cumplir una serie de condiciones al momento de la inscripción. Uno de los requisitos es que los ingresos totales del grupo familiar no superen el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Además, es obligatorio contar con la documentación personal actualizada y completar correctamente todos los datos solicitados. Entre ellos:

DNI vigente del adulto responsable

DNI y CUIL de los menores a cargo

Nombre y dirección de la institución educativa

CBU informada y actualizada en Mi ANSES

Cuenta validada en la app Mi Argentina

Encuesta obligatoria completada durante la inscripción

El monto varía según el arancel que abona cada familia y el nivel educativo al que asiste el estudiante. El programa no cubre la totalidad, sino que equivale al 50% del valor de la cuota programática de jornada simple que informa cada establecimiento adherido.

Una vez aprobada la solicitud, el dinero se deposita mensualmente mientras se mantengan vigentes las condiciones de elegibilidad y la regularidad escolar del alumno.

El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria informada por el titular durante el proceso de inscripción. Por eso, es fundamental que el CBU registrado en el sitio "Mi ANSES" se encuentre actualizado y sin errores.

Qué pasa con las deudas a los colegios

La novedad para 2026 es que tener cuotas escolares impagas ya no provocará la cancelación del Voucher Educativo.

La Secretaría de Educación suspendió durante este año la aplicación del artículo 14 y al artículo 21 inciso e) del reglamento aprobado en abril de este año. La normativa contemplaba un mecanismo escalonado: cuando una familia acumulaba dos aranceles impagos, el beneficio debía suspenderse hasta que se regularizara la situación.

Si la mora llegaba a tres, se daba de baja la prestación para el ciclo correspondiente.

Sin embargo, el Gobierno no paga ni exime las cuotas que la familia debe al colegio. La deuda continúa existiendo y la institución educativa mantiene el derecho a reclamar el abono pendiente conforme a las condiciones que correspondan.

Además, no desaparecen los controles relacionados con la escolaridad. La condición de alumno regular sigue siendo un requisito del programa. La Resolución 505/2026 tampoco elimina todas las causales de cese de la prestación, como el cumplimiento de los requisitos generales del beneficio.