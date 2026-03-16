Atención: tus ahorros en dólares pueden valer menos si tienen estas características

El estado físico del papel moneda influye en su aceptación, por eso es fundamental saber qué detalles revisan los bancos y las casas de cambio.

El estado de tus dólares en efectivo influye en su validez y aceptación.

Guardar dólares en efectivo es una práctica común entre la gran mayoría de argentinos, especialmente para ahorrar a largo plazo. De todas formas, no todos los billetes mantienen el mismo valor cuando llega el momento de cambiarlos o entregarlos en una operación.

En este caso, el estado del papel moneda es fundamental . En varios países, especialmente si se trata de bancos y casas de cambio de América Latina, existen criterios muy estrictos que determinan si un billete termina siendo aceptado o no.

Aunque el dólar estadounidense mantiene su validez legal incluso si está deteriorado, en la práctica muchos comercios y entidades financieras aplican reglas más estrictas . Esto provoca que algunos billetes sean rechazados o reciban una cotización menor .

Para que un dólar sea aceptado en un banco o una casa de cambio, es fundamental que esté en buen estado.

Uno de los problemas más comunes se da cuando el papel está roto . En teoría, un billete sigue siendo válido si conserva más de la mitad de su superficie original y se puede reconocer sus elementos de seguridad. De todas formas, en el mercado cambiario fuera de Estados Unidos es habitual que los rechacen si tienen esquinas ausentes o bordes dañados.

Los agujeros también son un problema. Cuando el papel muestra perforaciones grandes o está muy desgastado, las entidades prefieren no aceptarlo. Otro detalle que genera problemas son las reparaciones hechas caseras , es decir que, si el billete está unido con cinta adhesiva , las probabilidades de rechazo aumentan.

Las marcas de tinta son un caso particular, ya que algunos billetes presentan sellos de casas de cambio extranjeras, algo que suele aparecer en circulación internacional. Pero si la marca cubre números de serie o partes importantes del diseño, el papel puede perder valor en operaciones comerciales.

Los números escritos con birome, firmas o dibujos que alteran la apariencia del billete también lo pueden volver invalido. Cuando el papel estuvo expuesto a la humedad, pueden aparecer puntos oscuros o marcas producidas por hongos, lo que hace que lo rechacen directamente.

Si el billete pasa por una lavadora o queda expuesto a productos químicos pierde su relieve característico y los hilos de seguridad pueden alterarse.

Un caso muy conocido entre quienes manejan dólares en efectivo es el de los "cara chica". Se trata de los billetes de cien dólares emitidos antes de 1996, donde el retrato de Benjamin Franklin aparece más pequeño. Aunque siguen siendo legales, muchas casas de cambio los reciben a un precio menor porque cuentan con menos sistemas de seguridad.

Dólares El cuidado de los billetes de dólar es fundamental para que sea aceptado en cualquier lado. Gentileza - Shutterstock

Cómo cuidar tus billetes de dólar para que no pierdan valor

El deterioro del papel moneda suele estar relacionado con las condiciones de almacenamiento y existen varios factores que tenés que evitar porque pueden afectar los billetes si permanecen mucho tiempo guardados.

La humedad: Cuando el ambiente supera niveles moderados de humedad, el papel puede desarrollar hongos o manchas oscuras. Por eso hay que mantenerlos en espacios secos. El calor: Las temperaturas elevadas durante largos períodos pueden modificar el color del papel o provocar marcas difíciles de eliminar. Los objetos metálicos: Las joyas, medallas o monedas pueden generar manchas de óxido que afectan el aspecto del papel. La tinta: Las lapiceras o marcadores almacenados en el mismo lugar pueden manchar los billetes si llegan a perder líquido. Los insectos y roedores: Estos animales pueden perforar o morder el papel, lo que deja daños visibles. La exposición larga a la luz solar: Esto puede provocar decoloración y cuando el billete pierde intensidad en sus colores, algunos operadores dudan de su autenticidad. Las bandas elásticas: Con el paso del tiempo se resecan y pueden quedar adheridas al papel. Los clips metálicos: El metal se oxida y deja marcas en la superficie del billete. Para evitar estos problemas, se puede guardar el dinero dentro de sobres de papel o envoltorios protectores.

Cuidar estos detalles es fundamental para preservar el valor del dinero en efectivo, ya que un billete en buen estado tiene más probabilidades de ser aceptado sin inconvenientes cuando llegue el momento de cambiarlo o usarlo.