Argentina da nuevas señales de encarecimiento en dólares: qué 2 rubros clave pueden pasar a superar el promedio regional

Desde que Javier Milei es presidente el país se abarató 12% en términos relativos a la región. Sin embargo, la reciente apreciación cambiaria puede revertir parcialmente la tendencia.

Argentina se abarató en dólares desde que Javier Milei es presidente , fundamentalmente debido a los efectos de la devaluación que el Gobierno convalidó a horas de asumir. Sin embargo, en los últimos meses reaparecieron algunas señales de encarecimiento y especialistas advierten que los precios en dos rubros clave pueden pasar a superar el promedio de la región.

Un informe de Fundar , organización especializada en investigaciones sobre macroeconomía y desarrollo productivo, reflejó que el país se abarató 12% en términos relativos, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. El dato surge de tomar en consideración la evolución del tipo de cambio oficial y el Índice de Nivel de Precios (PLI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, que expresa el nivel de precios de un país como porcentaje del promedio mundial.

De este modo, el costo de vida en Argentina era a fin del año pasado 8% menor que la media regional . Mientras Uruguay, México, Chile y Brasil son más caros, Bolivia, Colombia y Paraguay son más baratos.

A nivel de producto, el PLI desagrega el consumo en 11 categorías . Según plasmó Fundar, en 6 de ellos Argentina es más barata: en Salud, Vivienda, Alcohol y tabaco, Alimentos y Transporte. Mientras que, en los siguientes 5 rubros los precios son más elevados: Restaurantes, Indumentaria, Comunicaciones, Recreación y Equipamiento para el hogar.

El informe mencionado remarcó que, con el Gobierno de Milei, solo en Comunicaciones y Vivienda y servicios "nos volvimos más caros, en el segundo caso por la quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos. Por el contrario, "en el resto de los rubros nos abaratamos relativamente".

Los alimentos argentinos podrían volver a ser más caros que en la región

Sin embargo, en diciembre Argentina se volvió, en promedio, 1,4% más cara. Asimismo, Fundar advirtió que "el encarecimiento probablemente se profundice, dado que la inflación superó a la depreciación del peso".

image

Fuente: Fundar.

Frente a ese escenario, el director de Economía de Fundar y uno de los autores del trabajo, Guido Zack, aseveró a Ámbito que es posible que en el corto plazo los alimentos y el transporte argentinos pasen a ser más costosos que en el resto del continente, teniendo en cuenta que durante enero y febrero el dólar bajo, a la vez que los precios internos subieron. No obstante, aclaró que resta ver cómo impactó la dinámica del tipo de cambio en los otros países y los efectos de la guerra en Medio Oriente sobre la inflación.

El especialista subrayó que la conclusión del trabajo es que "no estamos tan caros en dólares", aunque pasemos a estar un poco por encima del promedio de la región. "La pregunta que subyace es si estos precios en dólares y este nivel de tipo de cambio real es suficiente para que el Banco Central compre reservas y que el Tesoro compre las divisas para pagar la deuda".

Cabe destacar que este jueves el INDEC dará a conocer el dato oficial de la inflación de febrero. Si bien las consultoras esperaban que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avance entre un 2,8% y un 3%, que haya habido una desaceleración al 2,6% en la Ciudad de Buenos Aires despertó ciertas dudas.

Mientras algunos especialistas sostienen que esto puede llevar a pensar que el INDEC arroje una sorpresa, otros aseguran que la aceleración de la inflación núcleo en la capital (al 3,1%) y los aumentos en algunos rubros como carnes indican que la cifra se mantendría en línea con las expectativas.

En paralelo, el dólar mayorista sigue contenido, pese a la fortaleza que tuvo el "billete verde" en los últimos días a raíz del conflicto entre Irán, Israel, y EEUU, el salto en los valores del petróleo y las posibilidades que la Fed suba las tasas de interés. Este miércoles el tipo de cambio finalizó nuevamente por debajo de los $1.400.