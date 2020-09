Advierten que las medidas del BCRA podrían generar presión sobre la inflación

“Creo que puede haber alguna presión inflacionaria en precios no regulados. Aunque moderada, no creo que muy fuerte. También va a depender mucho de la trayectoria de los dólares paralelos en los próximos días, hoy tenés el shock de las medidas anunciadas el martes, pero en los próximos días hay que ver un poco mejor la dinámica. El impulso inflacionario de estas medidas, va a estar más determinado por la trayectoria de los dólares paralelos. Alguna presión va a haber, pero todavía es temprano para determinar cuánto puede ser”, señaló a este diario Jorge Neyro, de la consultora ACM.

“La economía ya se encontraba en una situación particular, donde la inflación general se aceleraba con diferentes velocidades al interior de la misma (con precios “libres” creciendo más cerca del 4% y los dolarizados más cerca del 10%). En lo inmediato no veo un fuerte impacto sobre la inflación del aumento en los dólares paralelos, considerando que también se logró postergar una posible aceleración en el ritmo de devaluación y un posible desdoblamiento”, señaló por su parte Sebastián Einstoss, de EcoGo, quien remarcó: “También hay que considerar que las empresas continuarán importando al oficial, aunque tal vez la posibilidad de hacerse de dólares en el mercado paralelo pueda hacer que se infiltre un poco del aumento en los precios generales. Por otro lado, el ruido que hayan generado estas medidas posiblemente tenga un impacto negativo sobre la actividad lo que también condicionará la dinámica de precios”.

En la misma línea, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señaló: “Creo que no hay justificaciones para que haya un aumento de precios, porque esta medida no se tiene que traducir a costos. El que produce sigue accediendo al tipo de cambio oficial. Es más, diría que las medidas son justamente para que esa empresa siga pudiendo acceder a ese mercado. Esto no equivale a decir que no vaya a haber presiones inflacionarias, por diversas razones. Porque si mirás la tasa de rentabilidad del contado con liqui, quizás vas a querer llevar a precio la diferencia de la brecha, si es que efectivamente se incrementa”.

En tanto, Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (C.E.S.O.), señaló que “hasta ahora el dólar paralelo tiene un bajo impacto inflacionario”. “Impacta básicamente en el rubro de electrónica. En ese sentido, no lo vemos peligroso mientras se mantenga el dólar oficial. Sí creemos que puede ser un elemento más de distorsionar expectativas, que termine fogoneando lo que es el stockeo de exportaciones, el adelanto de importaciones y otras medidas que puedan mermar las reservas del Central, pero que no tiene un impacto inflacionario relevante y directo”.