Argentina y el Club de París, más cerca de retomar la negociación

Teóricamente, ahora Martín Guzmán estaría legalmente habilitado a llamar al Club y comenzar a discutir el refinanciamiento de los aproximadamente u$s2.000 millones que aún se adeudan, luego de los pagos parciales de u$s230 millones del 28 de julio del 2021 y los u$s130 millones del 22 del mes pasado. Ya no hay más vencimientos pactados, y las partes necesariamente deben reunirse para determinar la manera en que el país liquidará su deuda. La que obviamente no será saldada al contado, ya que el país no está en condiciones de girar u$s2.000 millones con dinero provenientes de las reservas de Banco Central. Menos si se quiere cumplir con lo firmado con el FMI, de lograr un incremento mínimo de u$s5.000 millones en el activo en la entidad que maneja Miguel Pesce. Tampoco Argentina puede darse el lujo de usar la mitad de los aproximadamente u$s4.350 millones que el FMI girará el mes próximo, por los DEG que se pagaron entre septiembre y diciembre del 2021 al mismo organismo, y que ahora serán devueltos como gesto de buena voluntad. Pero como no hay vencimientos cercanos, se abre un marco de tiempo para negociar un acuerdo final con el Club de París, el que se firmaría en el segundo trimestre del año y podría extenderse por tres o cuatro años.

El primer acreedor es Alemania con un 37,37%, dinero generado de manera mixta; con créditos directos para empresas privadas (en los 90), sumado a viejas líneas del gobierno alemán a la Argentina de décadas anteriores. En el listado luego aparece Holanda con un 7,98% de la deuda. Se trata de otro caso complicado, donde por cuestiones culturales no existe mucha flexibilidad para países que no cumplen con sus pagos. Los Países Bajos votan tradicionalmente en contra en el board del FMI de los acuerdo que propone Argentina.

El cuarto acreedor del país es España, con un 6,68% de la deuda. Es el rezago generado por el crédito que en 2001 giró el gobierno de José María Aznar, para ayudar a sostener la convertibilidad y los giros de dividendos de las compañías españolas radicadas en el país. El total de ese crédito fue de unos u$s1.100 millones, Argentina los declaró en default en diciembre del 2001 con el resto de la deuda externa argentina y durante la primera etapa de gestión de Néstor Kirchner hubo un intento de negociarla por fuera del Club de París, en mejores condiciones que el resto de los acreedores.

La presión del resto de los socios de la Unión Europea hizo que el pasivo se sume a la demanda general del Club de París. Le siguen como acreedores Italia (6,29%), Estados Unidos (6,28%), Suiza (5,31%), Francia (3,62%), Canadá (2,02%) y un 2% distribuido en el resto del mundo.

A diferencia de lo que ocurre con el FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los que se le paga como institución; en el Club de París la situación es diferente. Los acreedores son estados independiente y soberanos, que decidieron en el siglo pasado unirse en el grupo para reclamar las deudas con países emergentes de manera conjunta para tener más fortaleza en el reclamo. Curiosamente o no, el país que obligó a esa unión fue Argentina, y las dificultades de cobranza generados en la primera mitad de la década del 50 del siglo pasado.