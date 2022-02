Mensaje desde Europa: si hay acuerdo con el Fondo, se “descomprime” el Club de París

Puente de tiempo

La necesidad de recurrir al FMI quedó en claro en las reuniones que en julio del año pasado, Guzmán mantuvo con la conducción del Club, y donde el ministro logró cerrar un “puente de tiempo”; por el cual los acreedores esperarían a que el país termine de diseñar y firmar un acuerdo con el Fondo. Mientras tanto, la deuda con los estados acreedores agrupados en este organismo quedaba suspendida, a la espera del cierre con el FMI y la confirmación de un nuevo cronograma de pagos con los privados. Argentina debe al Club unos u$s2.000 millones, tras luego de restar los aproximadamente u$s430 millones que se pagaron el 31 de julio del año pasado, como parte del acuerdo firmado un mes antes.

Esa liquidación había sido presión de Japón, uno de los acreedores, país que para aceptar firmar el “puente de tiempo”, exigía que hubiera un pago de buena voluntad por parte de Argentina. En aquellos tiempos Japón exhibía su mala vibra al contabilizar que a China no se le suspendían los pagos y a los acreedores del Club sí. Esos 2.000 millones pueden ser eventualmente renegociados en un plan flexible y casi imperceptible, comparando con el resto de las deudas que tiene el país. Pero antes, según la propia estructura orgánica del Club, debe haber un acuerdo con el FMI. Esta condición la conocía Guzmán desde el primer momento, y por esto negoció un “puente de tiempo” que le diera aire a la Argentina en lugar liquidar el vencimiento de junio pasado de casi u$s2.450 millones.

Guzmán había logrado con esa negociación, inédita y fruto de la diplomacia directa con los jefes de Estado de los países acreedores, que los vencimientos se prorroguen; pero no pudo evitar que todo se relacione con el FMI. En este punto, siempre el Club de París se mantuvo incólumne, en parte como mecanismo de presión para que se negocie y no se demorara más de la cuenta el Facilidades Extendidas con el Fondo; donde, por otra parte, los acreedores son los mismos.

La fecha del 31 de marzo impuesta con el Club no es caprichosa. El 20 de marzo Argentina debería enfrentar el primer y crucial pago por u$s4.039 millones (3.567 millones de capital y unos 472 millones de intereses) que se le deben al FMI por el stand by firmado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Se trata del vencimiento más oneroso desde que está vigente el acuerdo hoy suspendido; y que antecede a un complicadísimo año donde originalmente se estipulaba que Argentina debería pagarle al Fondo unos u$s22.000 millones totales incluyendo capital e intereses; estos últimos sin calcular punitorios; los que el país espera se eliminen. En junio vencerían otros u$s5.353 millones con el FMI, divididos en 4.943 millones de capital y 410 millones en intereses. El mayor pago de todo el stand by llegaría tres meses después, en septiembre, con unos u$s5.931 millones de capital y otros 340 millones de interés; lo que representaría el mayor desembolso de todo el plan firmado en el 2018. En diciembre se preveía otro pago por unos 5.631 millones de capital y 269 millones de intereses.

Se supone que antes que caiga este impagable cronograma de vencimientos, el Congreso ya habrá cerrado la aprobación de la Carta de Intención. Y se destrabará también el Facilidades Extendidas.