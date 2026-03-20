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20 de marzo 2026 - 12:22

Cómo participar en la subasta digital de celulares, casas y rodados

Se subastan departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, vehículos, lotes de celulares y maquinaria pesada con valores base, fotos y descripciones.

Para participar, deberás realizar una transferencia del monto de caución.

Para participar, deberás realizar una transferencia del monto de caución.

El Banco Ciudad ofrece subastas digitales que permiten adquirir bienes de forma rápida, segura y sin necesidad de moverse de tu casa.

A través de su plataforma online, los interesados pueden participar en remates de inmuebles, vehículos, celulares y otros objetos, con toda la información disponible de cada lote, incluyendo fotos, descripción, valor base, condiciones de venta, fecha y hora.

Informate más

Con las propuestas de marzo y abril ya programadas, estos meses incluyen departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), teléfonos Samsung, autos y maquinaria pesada, ofreciendo alternativas tanto para inversión como para consumo personal. A continuación, conocé los detalles.

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Las subastas del Banco Ciudad

En tema inmuebles, los departamentos y casas disponibles incluyen distintas dimensiones y ubicaciones dentro de CABA. Cada uno cuenta con fotos, descripción detallada, superficie y precio base. Algunos ejemplos del cronograma son:

  • 3 lotes compuestos por departamentos de 2 y 3 ambientes, CABA - Base: 40.000 dólares (fecha de remate: 27 de marzo, 10 hs.)
  • Departamento de 2 ambientes en Condarco 1633, CABA - Base: 19.000 dólares (27 de marzo, 12 hs.)
  • Departamento de 3 ambientes con baulera en Av. Independencia 3514, CABA - Base: 53.000 dólares (9 de abril, 11 hs.)
  • Departamento de 4 ambientes en Gral. César Díaz 2979, CABA - Base: 84.000 dólares (13 de abril, 11 hs.)
  • Departamento de 3 ambientes en Chacabuco 1248, CABA - Base: 73.000 dólares (20 de abril, 11 hs.)

En el ámbito tecnológico, ya hay programado un remate de 11 lotes de celulares Samsung. La base es desde $700.000 pesos y se realizará el 27 de marzo a las 11 de la mañana.

El sector v ehículos y maquinaria incluye automóviles, camionetas, camiones, tractores y maquinaria de trabajo como grúas y autoelevadores. Algunos remates también provienen de organismos estatales o empresas privadas. Entre ellos, se encuentran:

  • 14 lotes de vehículos y maquinaria de Tandanor S.A.C.I.Y.N.: automóviles, camiones, camionetas, tractores de arrastre, autoelevadores y grúas - Bases desde $12.000.000 a rematar el 30 de marzo a las 11 hs.
  • Automóvil Fiat Doblo 1.4 modelo 2014 - Base: $10.000.000 (el 8 de abril a las 11 hs.) Su origen es el Tribunal Superior de Justicia.
  • Automóvil Toyota Corolla XEI Pack 1.8 CVT, modelo 2017 - Base: $15.000.000 (10 de abril, 11 hs). Organizado por B.I.C.E. S.A.
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Paso a paso: cómo participar de las subastas

Para participar de las subastas digitales del Banco Ciudad necesitarás una computadora, notebook, tablet o smartphone con conexión a internet. Esto asegura que puedas participar sin cortes ni retrasos.

Luego, seguí estos pasos:

  1. Ingresa a subastas.bancociudad.com.ar y crea un usuario. Si ya tenés credenciales de Autogestión, puedes usar esas mismas para iniciar sesión.
  2. Revisa el catálogo de lotes disponibles, que incluye fotos, descripción completa, valor de base y condiciones específicas de venta. Podes filtrar por inmuebles, vehículos, celulares u otros objetos según tu interés.
  3. Seleccioná la subasta y lee las condiciones de venta: requisitos de pago, plazos de retiro o entrega, documentación necesaria y restricciones específicas de cada lote.
  4. Depositá una transferencia del monto de caución, que varía según el lote y la subasta. Este valor asegura que tu oferta sea válida y muestra compromiso. Vas a recibir un correo electrónico de habilitación, confirmando que ya podes participar.

Durante el remate, podrás realizar ofertas en tiempo real y ver las propuestas de otros participantes. La plataforma indica cuál es la más alta y cuándo finaliza la subasta.

Si resultas ganador, recibirás instrucciones para pagar el saldo final y coordinar la entrega o retiro del bien.Para inmuebles, deberás gestionar la documentación legal correspondiente.

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