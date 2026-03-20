Cómo participar en la subasta digital de celulares, casas y rodados

Se subastan departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, vehículos, lotes de celulares y maquinaria pesada con valores base, fotos y descripciones.

Para participar, deberás realizar una transferencia del monto de caución.

El Banco Ciudad ofrece subastas digitales que permiten adquirir bienes de forma rápida , segura y sin necesidad de moverse de tu casa.

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A través de su plataforma online, los interesados pueden participar en remates de inmuebles , vehículos , celulares y otros objetos, con toda la información disponible de cada lote, incluyendo fotos, descripción, valor base , condiciones de venta, fecha y hora.

Con las propuestas de marzo y abril ya programadas, estos meses incluyen departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) , teléfonos Samsung, autos y maquinaria pesada , ofreciendo alternativas tanto para inversión como para consumo personal. A continuación, conocé los detalles.

En tema inmuebles , los departamentos y casas disponibles incluyen distintas dimensiones y ubicaciones dentro de CABA. Cada uno cuenta con fotos, descripción detallada, superficie y precio base. Algunos ejemplos del cronograma son:

En el ámbito tecnológico , ya hay programado un remate de 11 lotes de celulares Samsung . La base es desde $700.000 pesos y se realizará el 27 de marzo a las 11 de la mañana.

El sector v ehículos y maquinaria incluye automóviles, camionetas, camiones, tractores y maquinaria de trabajo como grúas y autoelevadores. Algunos remates también provienen de organismos estatales o empresas privadas. Entre ellos, se encuentran:

14 lotes de vehículos y maquinaria de Tandanor S.A.C.I.Y.N. : automóviles, camiones, camionetas, tractores de arrastre, autoelevadores y grúas - Bases desde $12.000.000 a rematar el 30 de marzo a las 11 hs.

: automóviles, camiones, camionetas, tractores de arrastre, autoelevadores y grúas - Bases desde a rematar el 30 de marzo a las 11 hs. Automóvil Fiat Doblo 1.4 modelo 2014 - Base: $10.000.000 (el 8 de abril a las 11 hs.) Su origen es el Tribunal Superior de Justicia.

- Base: (el 8 de abril a las 11 hs.) Su origen es el Tribunal Superior de Justicia. Automóvil Toyota Corolla XEI Pack 1.8 CVT, modelo 2017 - Base: $15.000.000 (10 de abril, 11 hs). Organizado por B.I.C.E. S.A.

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Paso a paso: cómo participar de las subastas

Para participar de las subastas digitales del Banco Ciudad necesitarás una computadora, notebook, tablet o smartphone con conexión a internet. Esto asegura que puedas participar sin cortes ni retrasos.

Luego, seguí estos pasos:

Ingresa a subastas.bancociudad.com.ar y crea un usuario. Si ya tenés credenciales de Autogestión, puedes usar esas mismas para iniciar sesión. Revisa el catálogo de lotes disponibles, que incluye fotos, descripción completa, valor de base y condiciones específicas de venta. Podes filtrar por inmuebles, vehículos, celulares u otros objetos según tu interés. Seleccioná la subasta y lee las condiciones de venta: requisitos de pago, plazos de retiro o entrega, documentación necesaria y restricciones específicas de cada lote. Depositá una transferencia del monto de caución, que varía según el lote y la subasta. Este valor asegura que tu oferta sea válida y muestra compromiso. Vas a recibir un correo electrónico de habilitación, confirmando que ya podes participar.

Durante el remate, podrás realizar ofertas en tiempo real y ver las propuestas de otros participantes. La plataforma indica cuál es la más alta y cuándo finaliza la subasta.

Si resultas ganador, recibirás instrucciones para pagar el saldo final y coordinar la entrega o retiro del bien.Para inmuebles, deberás gestionar la documentación legal correspondiente.