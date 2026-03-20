El Banco Ciudad ofrece subastas digitales que permiten adquirir bienes de forma rápida, segura y sin necesidad de moverse de tu casa.
Cómo participar en la subasta digital de celulares, casas y rodados
Se subastan departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, vehículos, lotes de celulares y maquinaria pesada con valores base, fotos y descripciones.
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A través de su plataforma online, los interesados pueden participar en remates de inmuebles, vehículos, celulares y otros objetos, con toda la información disponible de cada lote, incluyendo fotos, descripción, valor base, condiciones de venta, fecha y hora.
Con las propuestas de marzo y abril ya programadas, estos meses incluyen departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), teléfonos Samsung, autos y maquinaria pesada, ofreciendo alternativas tanto para inversión como para consumo personal. A continuación, conocé los detalles.
Las subastas del Banco Ciudad
En tema inmuebles, los departamentos y casas disponibles incluyen distintas dimensiones y ubicaciones dentro de CABA. Cada uno cuenta con fotos, descripción detallada, superficie y precio base. Algunos ejemplos del cronograma son:
- 3 lotes compuestos por departamentos de 2 y 3 ambientes, CABA - Base: 40.000 dólares (fecha de remate: 27 de marzo, 10 hs.)
- Departamento de 2 ambientes en Condarco 1633, CABA - Base: 19.000 dólares (27 de marzo, 12 hs.)
- Departamento de 3 ambientes con baulera en Av. Independencia 3514, CABA - Base: 53.000 dólares (9 de abril, 11 hs.)
- Departamento de 4 ambientes en Gral. César Díaz 2979, CABA - Base: 84.000 dólares (13 de abril, 11 hs.)
- Departamento de 3 ambientes en Chacabuco 1248, CABA - Base: 73.000 dólares (20 de abril, 11 hs.)
En el ámbito tecnológico, ya hay programado un remate de 11 lotes de celulares Samsung. La base es desde $700.000 pesos y se realizará el 27 de marzo a las 11 de la mañana.
El sector v ehículos y maquinaria incluye automóviles, camionetas, camiones, tractores y maquinaria de trabajo como grúas y autoelevadores. Algunos remates también provienen de organismos estatales o empresas privadas. Entre ellos, se encuentran:
- 14 lotes de vehículos y maquinaria de Tandanor S.A.C.I.Y.N.: automóviles, camiones, camionetas, tractores de arrastre, autoelevadores y grúas - Bases desde $12.000.000 a rematar el 30 de marzo a las 11 hs.
- Automóvil Fiat Doblo 1.4 modelo 2014 - Base: $10.000.000 (el 8 de abril a las 11 hs.) Su origen es el Tribunal Superior de Justicia.
- Automóvil Toyota Corolla XEI Pack 1.8 CVT, modelo 2017 - Base: $15.000.000 (10 de abril, 11 hs). Organizado por B.I.C.E. S.A.
Paso a paso: cómo participar de las subastas
Para participar de las subastas digitales del Banco Ciudad necesitarás una computadora, notebook, tablet o smartphone con conexión a internet. Esto asegura que puedas participar sin cortes ni retrasos.
Luego, seguí estos pasos:
- Ingresa a subastas.bancociudad.com.ar y crea un usuario. Si ya tenés credenciales de Autogestión, puedes usar esas mismas para iniciar sesión.
- Revisa el catálogo de lotes disponibles, que incluye fotos, descripción completa, valor de base y condiciones específicas de venta. Podes filtrar por inmuebles, vehículos, celulares u otros objetos según tu interés.
- Seleccioná la subasta y lee las condiciones de venta: requisitos de pago, plazos de retiro o entrega, documentación necesaria y restricciones específicas de cada lote.
- Depositá una transferencia del monto de caución, que varía según el lote y la subasta. Este valor asegura que tu oferta sea válida y muestra compromiso. Vas a recibir un correo electrónico de habilitación, confirmando que ya podes participar.
Durante el remate, podrás realizar ofertas en tiempo real y ver las propuestas de otros participantes. La plataforma indica cuál es la más alta y cuándo finaliza la subasta.
Si resultas ganador, recibirás instrucciones para pagar el saldo final y coordinar la entrega o retiro del bien.Para inmuebles, deberás gestionar la documentación legal correspondiente.
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