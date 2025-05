Consumo: tibia recuperación con productos más baratos y más promociones; ¿podrá sostenerse?

Tras el fuerte ajuste del gobierno de Javier Milei, el consumo comienza a ensayar una leve recuperación en el primer trimestre de 2025, aunque no alcanza los niveles previos a la asunción de la administración libertaria, según NielsenIQ. Los salarios privados registrados, por su parte, también se recuperaron, pero aún no llegan al nivel de 2023. Estos datos muestran "un escenario de reacomodamiento, no de rebote pleno", enfatizaron desde la empresa.