Lo que se dice en las mesas

Lo que sí preocupa mucho es la situación del conurbano bonaerense. Las apuestas son que no se llega a Semana Santa si no se lubrican los procesos para que llegue la ayuda a los más vulnerables. Un banquero se “cruzó” con un amigo intendente del FdT que venía de estar con el Presidente y le confió que no estaba preocupado por la comida, es más días atrás estuvo distribuyendo alimentos y se encontró con que la gente tenía los bolsones de comida pero no los podía cocinar porque no tenían garrafas, por el simple hecho de que ya no tenían “un mango”. Esto es caldo de cultivo para el malestar social. Por eso temen que tarde en llegar el bono a muchos hogares que no tienen CBU ni tarjeta. Por eso las “chanchas” del Ejército fueron tan bienvenidas en el GBA. Se necesita gente con pericia y calle porque no se solucionan estas cosas con grandes paquetes sino con decisiones adecuadas como lubricar el flujo de los cheques que circulan desde enero.