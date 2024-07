Creció la venta ilegal en CABA durante junio: se detectaron más de 1.000 comercios

Las 10 cuadras más afectadas correspondieron a los centros comerciales de Once y Flores. Indumentaria y calzado concentró casi el 80% de los puestos fuera de regla.

Once concentró la mayor parte de los comercios fuera de regla.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), seis de las 10 cuadras más afectadas se encontraron en Once , mientras que las otras cuatro correspondieron a la Avenida Avellaneda . Ese top 10 representó más del 60% de los puestos relevados.

Por otro lado, se registró un descenso de 2,6% en los casos de piratería respecto a mayo de 2024, al detectarse un total de 1.254 casos. La Zona Once encabezó las falsificaciones del rubro Indumentaria y calzado y de Óptica, fotografía, relojería y joyería.

En el informe de la CAC se relevó Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Zona Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle. Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 28 de junio de 2024 mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las mencionadas avenidas, calles, estaciones, terminales y plazas.

Puestos por área – Calles, avenidas y peatonales

Área

Zona Once 598 (61,4%)

Av. Avellaneda 307 (31,5%)

Av. Rivadavia 27 (2,77%)

Perú 22 (2,26%)

Av. Corrientes 8 (0,82%)

Av. Córdoba 5 (0,51%)

Av. Cabildo 2 (0,20%)

Av. Santa Fe 2 (0,20%)

Av. Pueyrredón 1 (0,10%)

Av. de Mayo 1 (0,10%)

Cuadras más afectadas

Calle (Altura)

Av. Avellaneda (2900) 100 (10,2%)

B.Mitre (2700) 75 (7,70%)

B.Mitre (2600) 62 (6,37%)

Castelli (100) 62 (6,37%)

Av. Avellaneda (3000) 57 (5,85%)

Castelli (0) 56 (5,75%)

Av. Avellaneda (3200) 52 (5,34%)

Av. Avellaneda (3100) 50 (5,13%)

Perón (2700) 41 (4,21%)

Castelli (200) 40 (4,11%)

Mientras tanto, en La Plata, se detectaron 81 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales. Este valor representa un descenso de 81% en relación a mayo y una baja de 77,8% con respecto a junio de 2023.