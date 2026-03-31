Venta ilegal: secuestran más de 1.100 juguetes apócrifos en la zona de Once Por Vanesa Petrillo + Seguir en









El operativo fue realizado en un local de Balvanera tras una investigación de la UFEMA, que además imputó a los responsables por comercializar productos sin controles ni certificaciones de seguridad.

Durante el operativo en Balvanera se secuestraron 1.167 juguetes apócrifos y se imputó a los responsables por venta ilegal.

En el marco de una investigación por venta ilegal llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Matías Michienzi, se realizó una inspección integral en un local ubicado en el barrio de Balvanera.

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El procedimiento se realizó con el objetivo de constatar la venta de juguetes apócrifos que carecen de las medidas de seguridad y certificaciones pertinentes, los cuales son comercializados en el mercado sin ningún tipo de control. De esta manera, al no estar certificado el proceso de producción y los materiales autorizados para su realización, la seguridad de los mismos no está garantizada, atentando contra la salud pública.

En este sentido, al estar destinados a niños y niñas, es fundamental que los productos cuenten con la correspondiente certificación que garantice que superaron pruebas de seguridad y que están libres de sustancias tóxicas o cancerígenas. Asimismo, es importante que cuenten en los envases con las advertencias necesarias sobre el modo apropiado de uso y los posibles riesgos, como ser intoxicación, que se prendan fuego fácilmente por los materiales o que desprendan partes que puedan causar accidentes.

Tras las denuncias, secuestraron más de 1.100 juguetes apócrifos La investigación -que se inició a partir de la denuncia realizada por representantes de las firmas “Warner Bros”, “DC Comics”, “Cartoon Network”, “Funko LLC” (POP), “Universal City Studios LLC” (Minions, Jurassic world, y Trolls), Among Us, Lego y Pop Mart (Labubu)- logró establecer los lugares de comercialización de la mercadería apócrifa.

Durante la inspección se secuestraron 1.167 juguetes apócrifos, potencialmente nocivos para la salud. Cabe destacar que estos juguetes no fueron fabricados conforme lo establecen las regulaciones de la normativa vigente.

juguetes venta ilegal La investigación se inició tras denuncias de marcas internacionales y derivó en una inspección integral coordinada por la UFEMA y otros organismos porteños. Las inspecciones fueron coordinadas por la UFEMA, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, y participaron además la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia Gubernamental de Control (AGC), y las Direcciones Generales de Protección de Trabajo (DGPT), de Fiscalización y Control (DGFYC) y de Control Ambiental (DGCONTA). Finalmente, se labraron actas de intimación solicitando acreditar certificado de aptitud ambiental y por falta de certificado vigente de desinfección/desratización. Asimismo, el fiscal imputó a los responsables por la venta ilegal, según los artículos 201 y 289 del Código Penal.