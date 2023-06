Cuáles son los canales de ingreso de dólares que tiene el Gobierno hacia adelante

La economía argentina no deja de crecer cuando se alcanza el límite de la capacidad productiva o el pleno empleo, sino cuando comienzan a faltar los dólares para importar insumos que permitan impulsar la expansión industrial .

Desembolsos de organismos internacionales

El Gobierno puede persistir en la búsqueda de financiamiento de organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). De hecho, ha estado trabajando arduamente en esta vía, con frecuentes viajes del ministro de Economía, Sergio Massa, en busca de lograr nuevos fondos en los últimos meses.

Esta fuente de financiamiento le permite a la actual gestión obtener dólares a un costo más bajo que a través de otros métodos, además de los adelantos que podrían llegar del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo también es necesario continuar negociando con dicho organismo para flexibilizar las metas de reservas, reducir los pagos netos de este año y acelerar los desembolsos, de modo que la cuenta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) no sea negativa y el BCRA no tenga que utilizar sus propias reservas para realizar pagos al organismo.

Comercio exterior e inversiones

El Gobierno también cuenta con la opción de recurrir a diferentes organismos económicos internacionales, los cuales presentan un gran potencial en términos de inversiones y aumento del comercio, con el objetivo de obtener un financiamiento significativo que ponga fin a la especulación sobre el valor de la moneda.

No obstante, esto implica buscar recursos adicionales a través de la pata financiera, utilizando los organismos financieros internacionales, el Fondo Saudí, inversiones de China, activando y utilizando swaps, así como llevando a cabo negociaciones con Brasil para ir eliminando paulatinamente el uso de dólares en el comercio bilateral.

No obstante, esto no implica la obtención directa de dólares, sino que se busca evitar la salida de divisas norteamericanas utilizando swaps o reales mediante un mecanismo de conversión directa a esas monedas para compensar al vendedor del otro país.

Litio e hidrocarburos

Existe una firme expectativa de que los ingresos comerciales en dólares aumenten a través de las exportaciones de hidrocarburos y minerales, como el litio y otros metales.

El Gobierno espera que este año los ingresos por inversiones y exportaciones del sector minero asciendan a U$S 6.000 millones, con un importante impulso en las exploraciones del llamado "oro blanco".

La puesta en marcha de dos nuevos proyectos de litio y la ampliación de los otros dos de este tipo que ya están operando en el territorio nacional, permitirán, según datos oficiales, el ingreso de aproximadamente U$S 6.000 millones en 2023. Según datos del Ministerio de Economía, esa cifra se compone de ingreso por U$s 2.000 millones de inversión y un aumento de las exportaciones mineras, que, según las proyecciones oficiales, ascenderán este año a U$s 4.000 millones.

¿Dólar soja cuatro?

El Gobierno logró un respiro al cierre del dólar soja en su tercera versión, lo que le permitió al Banco Central robustecer las reservas, que continúan en terreno negativo, por lo que ya se especula que se estaría barajando una cuarta edición del Programa de Incentivo Exportador (PIE), que contempla un tipo de cambio diferencial para las liquidaciones del agro, que aporta divisas casi como ningún otro sector.

Resulta muy probable que el Gobierno ya contemple una cuarta edición del programa, tal vez para agosto o septiembre, ya que se tomó este camino tres veces para hacerse de dólares y fortalecer las reservas del Central.

Cabe destacar que en los esquemas anteriores el Central logró retener un 65% del valor del dólar soja 1 y un 74% del valor del dólar soja 2, mientras que , el dólar soja 3 aportó u$s5.086 millones en esta tercera edición, superando de esta manera los u$s5.000 millones previstos por el Ministerio de Economía cuando se relanzó la herramienta, el 12 de abril pasado.

El dólar y un panorama complejo

El panorama del dólar presenta una situación sumamente complicada. Argentina ya se encontraba limitada por un acuerdo con el FMI, el cual resultaba difícil de cumplir en circunstancias habituales debido a las propias complicaciones en el frente externo de nuestro país. Esta complejidad se agravó aún más con la problemática que aportó la sequía severa.

Como resultado, en un año electoral y con escaso margen de maniobra debido a la debilidad de la administración actual, el Gobierno se ve obligado a recurrir a posibles fuentes de ingreso de dólares, aunque no sean de gran magnitud, con el objetivo de aliviar la situación hasta las elecciones.