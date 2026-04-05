River goleó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental y sumó su cuarto triunfo consecutivo

El Millonario ganó jugando bien y ya se prepara para el debut en Copa Sudamericana. Los goleadores del encuentro fueron Facundo Colidio y Tomás Galván por duplicado.

River Plate goleó 3 a 0 a Belgrano en el estadio Monumental, por la 13ª fecha del Torneo Apertura, en el regreso de la competencia tras el parate por la fecha FIFA. Los goles del Millonario los convirtieron Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio.

Desde el inicio del encuentro, el Millonario contó con las más claras: la primera fue un remate cruzado de Sebastián Driussi desde dentro del área que pegó en el palo y la segunda fue otro remate del futbolista que pasó cerca.

Minutos más tarde, a los 35 minutos del primer tiempo, los dirigidos por Eduardo Coudet abrieron el marcador desde los pies de Tomás Galván , quién aprovechó un rebote del arquero tras una mala definición de Driussi , que le había quedado la pelota por un error defensivo.

Belgrano, por su parte, generó peligro de pelota parada. El arquero de River reaccionó de manera notable para despejar un centro de Lucas Zelarayán que se desvió.

Entrando en el complemento, a los 12 minutos Facundo Colidio conectó de cabeza un centro de Juan Cruz Meza para estampar el 2-0 a favor del Millonario. El delantero convirtió después de 26 partidos.

Finalmente, a los 37 minutos del segundo tiempo Galván coronó su notable actuación con otro tanto tras una precisa asistencia de Aníbal Moreno, que metió un pase filtrado para que el volante defina cruzado para sellar el marcador.

De esta forma, el Millonario sumó su cuarta victoria consecutiva con Coudet al mando y escaló a la segunda posición de la Zona B con 23 puntos. Por su parte, el Pirata quedó quinto con 19 unidades.

River así llega con envión anímico para el debut por Copa Sudamericana donde enfrentará a Blooming en Bolivia. Además, en la próxima fecha del campeonato visitará a Racing en Avellaneda. En tanto, Belgrano recibirá a Aldosivi en Córdoba.

Formaciones River vs Belgrano

Para este compromiso, el técnico realizó algunas modificaciones, especialmente en los laterales. Fabricio Bustos volvió al equipo tras superar una lesión en reemplazo de Gonzalo Montiel, mientras que Matías Viña ingresó por Marcos Acuña, quien no pudo estar por acumulación de tarjetas amarillas.

En el arco se mantuvo Santiago Beltrán, mientras que la defensa central estuvo conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. En el mediocampo, la dupla de Aníbal Moreno y Fausto Vera se consolidó como eje, con Tomás Galván en funciones ofensivas como enlace. En ataque, Sebastián Driussi fue la referencia, acompañado por dos extremos: Facundo Colidio y Ian Subiabre.

Por su parte, Ricardo Zielinski, apostó por una formación conocida, con nombres de peso en ofensiva como Lucas Zelarayán y Franco Vázquez, encargados de la generación de juego, y con la posible vuelta de Lucas Passerini como referencia en el área.

River:

Santiago Beltrán

Fabricio Bustos

Lucas Martínez Quarta

Latuaro Rivero

Matías Viña

Aníbal Moreno

Fausto Vera

Tomás Galván

Ian Subiabre

Sebastián Driussi

Facundo Colidio

DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: