Unifican de forma transitoria dos áreas clave y le asignan más funciones a Pablo Lavigne

La decisión alcanza a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que quedará bajo la órbita de Pablo Lavigne hasta que se designe un nuevo titular. Buscan garantizar la continuidad de políticas productivas sin sumar gasto público.

En medio de una reconfiguración interna del Ministerio de Economía , el Gobierno nacional resolvió transferir de manera temporal las funciones de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa a la Secretaría de Coordinación de Producción , que encabeza Pablo Lavigne .

La medida fue oficializada mediante el Decreto 215/2026 , publicado en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y el ministro Luis Caputo . La reasignación regirá hasta que se nombre un nuevo responsable o se defina un reemplazo específico para la firma de despacho.

Según se indicó oficialmente, la decisión apunta a evitar interrupciones en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo productivo , en un contexto de vacancia en la secretaría afectada.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la reorganización no implicará costos adicionales ni alteraciones en el funcionamiento del resto de las áreas , y que quedarán exceptuados los temas que ya tengan designaciones particulares.

La Secretaría de Coordinación de Producción tiene entre sus atribuciones asistir al ministro en el diseño de políticas para la industria, el comercio, las pymes, los emprendedores y la economía del conocimiento, por lo que fue considerada el ámbito adecuado para absorber estas competencias de forma provisoria.

De este modo, el área que conduce Lavigne quedará a cargo de coordinar la operatoria de los sectores transferidos, sostener los programas en marcha y acompañar la toma de decisiones en materia productiva.

Los antecedentes del cargo

El cargo se encuentra sin titular desde agosto del año pasado, tras las salidas de Marcos Ayerra y Esteban Marzorati, en el marco de cambios dentro del equipo económico.

En ese momento ya se había anticipado que Lavigne asumiría estas funciones de manera interina, mientras se definía una designación definitiva. En paralelo, la Secretaría Pyme había visto reducido su alcance y recursos como parte del ajuste impulsado por la administración de Milei.