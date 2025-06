Diálogos de Wall Street: ¿EEUU entrará al default? ¿Qué pasará con el techo de deuda?

El secretario del Tesoro promete que no habrá un default. Tiempo atrás, ¿quién podía pensar en algo así? ¿Qué tan grave es la situación del mercado de bonos, Gekko, como para que se hable del tema?

Periodista: “EEUU no va a entrar nunca en default”, dice el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Eso no va a suceder”. Impresiona tan solo que tenga que salir a aclararlo. ¿Tan dañada está la reputación de la deuda?

Gordon Gekko: Nadie está pensando en llegar a ese extremo. Pero hoy el Tesoro hace acrobacias con el flujo de fondos para no violar el techo de la deuda pública. La pregunta venía a cuento de las negociaciones para levantar el tope de endeudamiento en el Congreso, y sus dificultades. Hacía referencia al eventual momento X en que se agotan los mecanismos excepcionales para administrar la caja y – si no se forja un acuerdo legislativo - hay que tomar una decisión rotunda. Lo que señala Bessent es que el default no va a ser nunca esa decisión.