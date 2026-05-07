Dólar, inflación y PBI: los gurúes de la city renuevan sus pronósticos para los próximos meses

En las últimas proyecciones, los gurúes vienen recalculando la inflación al alza y el dólar a la baja. Aunque el interrogante llega del lado de la actividad económica.

En las últimas proyecciones, los gurúes vienen recalculando la inflación al alza y el dólar a la baja.

Los gurúes de la city dan a conocer este jueves el relevamiento del mercado (REM) de abril que publica el Banco Central (BCRA) y se realiza los últimos 3 días hábiles de cada mes. El informe incluirá las proyecciones de los gurúes de la city sobre la inflación , el dólar y el Producto Bruto Interno (PBI) .

En las últimas proyecciones, los gurúes vienen recalculando la inflación al alza y el dólar a la baja , dejando al descubierto que el ancla del tipo de cambio cada vez funciona menos y que la irrupción de la guerra en Medio Oriente generó también un gran impacto. Aunque el interrogante llega del lado de la actividad económica , que exhibe una marcada disparidad sectorial, aunque en el primer bimestre mostró señales de baja, en marzo una mejora y para abril hay datos que se anticipan rojos.

En marzo, los gurúes de la city volvieron a empeorar sus pronósticos de inflación, ya con la guerra de Medio Oriente en curso. Los precios aumentaron 3% el mes pasado, cuando en el REM previo habían previsto un 2,5% para el mismo período. Incluso, según los "mejores estimadores", en 2026 los aumentos de precios serían mayores a los de 2025.

Hacia adelante, las proyecciones indican que la inflación recién perforará el 2% mensual en agosto, tres meses después de lo que se esperaba en el reporte anterior. Asimismo, el mercado estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulará un ascenso del 29,8% en 2026. Vale recordar que el año había comenzado con una expectativa del 22,4%.

Por su parte, el "Top 10" distinguido por el BCRA debido a la precisión de sus estimaciones viejas, ve una inflación de 31,8% para este año, que superaría el 31,5% de 2025.

En lo referente al dólar, los analistas del mercado volvieron a moderar sus proyecciones durante marzo, en medio de la pax cambiaria. De acuerdo con el informe, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar mayorista en $1.420 para el promedio de abril de 2026, lo que implica un recorte de $32 frente al REM anterior.

Las nuevas proyecciones del REM indican que el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 en diciembre de 2026, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%: no solo por debajo de las estimaciones previas, sino también muy inferior a la inflación proyectada para el año (29,8%).

En cuanto al PBI, los pronósticos exhibieron un crecimiento estimado del 3,3% anual durante marzo, 0,1 puntos porcentuales (p.p) por debajo del REM anterior. De acuerdo a las respuestas de los participantes, en el segundo trimestre la economía mejoraría 0,8% respecto del primer trimestre, lo cual significó un recorte también de 0,1 p.p versus el REM de febrero.