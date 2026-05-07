Shakira confirmó el lanzamiento de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026 + Seguir en









Es la cuarta vez que la artista colombiana es la encargada de la canción oficial del máximo torneo de la FIFA.

Shakira suma su cuarta canción para un Mundial.

Tras un show masivo en Brasil, se confirmó que Shakira será la encargada de ponerle voz a la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. Según anunció la artista hoy en un breve video publicado en sus redes sociales la canción será lanzada el 14 de mayo.

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En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de "Dai Dai". El tema también contaría con la colaboración del cantante nigeriano Burna Boy.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/shakira/status/2052418680533791188&partner=&hide_thread=false From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN — Shakira (@shakira) May 7, 2026 Shakira y las canciones mundialistas A lo largo de su carrera, la colombiana ha aportado himnos icónicos que se han convertido en referentes del fútbol global:

"Waka Waka (Esto es África)" (Sudáfrica 2010) : Es su canción mundialista más famosa y la canción oficial de esa edición. Se destaca por su ritmo inspirado en la música camerunesa y es considerada una de las mejores canciones de la historia de los mundiales.

: Es su canción mundialista más famosa y la de esa edición. Se destaca por su ritmo inspirado en la música camerunesa y es considerada una de las mejores canciones de la historia de los mundiales. "La La La (Brazil 2014)" (Brasil 2014) : Aunque no fue la canción oficial principal (que fue "We Are One" de Pitbull), se incluyó en el álbum oficial del torneo y Shakira la interpretó en la ceremonia de clausura junto a Carlinhos Brown .

: Aunque no fue la canción oficial principal (que fue "We Are One" de Pitbull), se incluyó en el álbum oficial del torneo y Shakira la interpretó en la ceremonia de clausura junto a . "Hips Don't Lie - Bamboo Mix" (Alemania 2006): Fue una versión especial de su éxito mundial que interpretó en la ceremonia de clausura antes de la final en Berlín, marcando su debut en los escenarios de la FIFA.

Con el anuncio de "Dai Dai" Shakira suma su cuarta canción oficial para un mundial de la FIFA.