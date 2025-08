Dólar más competitivo: el tipo de cambio real toca máximos desde abril de 2024 y suma alivio al frente externo

A su turno, el economista Lorenzo Sigaut Gravina también se hizo eco de esta información y aportó que, tras la fuerte escalada del dólar en julio, el TCRM incluso superó piso de equilibrio mencionado por staff del FMI en el nuevo acuerdo (atraso de entre 15% y 25% en el primer trimestre del 2025). "Tras la flotación, el TCRM mejoró 20% y por ahora el 'pass- through' es muy bajo", remarcó.

Ahora, sostuvieron desde esta consultora, en términos de competitividad "la situación luce mejor". "Por empezar, el Banco Central no interviene (directamente) sobre el mercado de cambios. No defender más una paridad hace que no pierda dólares que eran demandados, por ejemplo, para viajar afuera", indicaron y que a esto se suma que desde el levantamiento parcial del cepo el tipo de cambio real mejoró un 24%.