Dólar y FMI: la opinión de los gurúes tras la batería de medidas anunciadas por Economía

"A pesar del anuncio de principio de acuerdo, la negociación entre Argentina y el FMI tiene puntos por resolver. Para el organismo es difícil dar un aval técnico a medidas que agreguen distorsiones y no resuelven los desequilibrios macro de fondo, por más que la devaluación fiscal mejore los ingresos del fisco y ayude a ahorrar reservas", dijo el economista Roberto Geretto de Fundcorp.

Añadió que "sin embargo, la medida sería un mitad de camino entre una devaluación que habría pedido el FMI y el mandamiento político local de no devaluar en año electoral". "El Fondo lo que va a querer es tener la certeza de que no van a usar sus dólares para intervenir en el mercado", dijo en declaraciones radiales el economista Miguel Kiguel.

"El gobierno necesita eso para llegar a las PASO (elecciones primarias) y creo que en principio anunciaran algo bastante tímido que claramente no es suficiente y después tendrán que pensar cómo llegan hasta las elecciones generales", añadió.

"Las idas y vueltas en Washington junto con el deterioro de las condiciones macro no habrían sido inocuos para la estabilidad financiera. Y el foco de las tormentas se desarrolló en la órbita cambiaria, aun así, frente al eventual impuesto a las importaciones y nuevos tipos de cambio diferenciales, los instrumentos atados al dólar mayorista perderían efectividad", estimó GMA Capital Research.

Con el FMI "aún estamos en veremos. Hasta que no haya detalles, no se sabe qué estaríamos intentando acordar", dijo el analista Salvador Vitelli.

fmi Fondo Monetario Internacional (FMI). REUTERS

"Creo que este mini acuerdo con el FMI finalmente se va a cerrar. No hay ningún incentivo de ninguna de las dos partes de romper en este momento con el acuerdo. Me parece que lo crítico, más allá de la meta fiscal y otras condicionalidades, es cuántos dólares frescos ingresan a la caja del Banco Central", señaló Ricardo Delgado de la consultora Analytica. "El Gobierno recurrió a impuestos a las importaciones y nuevos adelantos impositivos para realizar un ajuste “heterodoxo” sobre el comercio exterior y las cuentas públicas a 3 semanas de las PASO. De esta manera usa la misma “receta” aplicada en el pasado para “manejar” los desequilibrios externos y fiscales respetando el mandato de no devaluar como promueve el FMI", afirmó Delphos Investment.

"Respecto de la crucial negociación con el FMI, a ambas partes le convendría algún tipo de arreglo, pero resultaría difícil la obtención de un sustancial financiamiento adicional", señaló VatNet Financial Research.

"Hay muchísima incertidumbre, con lo que hay que tener cuidado a la hora de invertir. El mercado está a la espera de ver la capacidad de las dos coaliciones políticas mayoritarias de imponer políticas de Estado", dijo Javier Timerman de Adcap Grupo Financiero.

"Los inversores extranjeros no van a venir apenas haya un cambio de gobierno, sino a partir de la solidez política que tenga el próximo gobierno", afirmó.