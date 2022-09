El dólar blue en máximos de septiembre: ¿hasta dónde llegará?

El disparador del alza del dólar ilegal se da luego de que la autoridad monetaria estableiera en la víspera que las empresas que comercialicen soja a través del Programa de Incremento Exportador, a partir de este martes no podrán acceder a la compra de dólar bursátil -CCL o MEP- ni al llamado dólar ahorro.

El BCRA tuvo que aclarar mediante un comunicado que la medida no incluye a los productores que comercializan soja sino a las empresas que lo hacen.

La Comunicación "A" 7609 del BCRA comprende a "los clientes residentes en el país dedicados a la actividad agrícola que vendan mercaderías en el marco del Decreto N° 576/22", que estableció el Programa de Incremento Exportador, que permite acceder a un tipo de cambio preferencial de $200 por dólar para la exportación de granos de soja o derivados.

El organismo monetario asimismo precisó que "los agentes económicos que hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador no podrán acceder al mercado de cambios para compras de moneda extranjera ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera".

Cabe recordar que el Programa de Incremento Exportador se acordó con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, u$s5.000 millones durante el corriente mes.

Las ventas soja por parte de los productores ya acumularon así casi 9 millones de toneladas en diez jornadas. Desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria ya lleva adquiridos alrededor de unos u$s2.350 millones.

¿Qué esperan los analistas para el dólar blue?

"El techo del dólar blue dependerá con lo que sigue pasando con la emisión de pesos. El valor del dólar es un resultante de la cantidad de pesos que vos tenés en la economía. Cada peso que emitís hay grandes chances que vaya al dólar. Cuanto más trabás pongan más arriba va a ir el blue. Es una lástima porque se había logrado cierta estabilidad en el tipo de cambio", afirmó el operador financiero Christian Buteler en diálogo con Ámbito.

"Claramente la medida que provocó esta suba del blue fue la del Banco Central ajustando el cepo a productores de soja, que ya no pueden acceder al dólar MEP y CCL. Es un daño para el sector. Es una locura que el Banco Central prohíba todo acceso al dólar libre en Argentina. Hoy vos tenés otras herramientas para acceder al dólar como el MEP y el CCL que son divisas que no involucran reservas del BCRA. No tiene razón de ser la medida que lo único que hace es que el blue sea el más caro", analizó.

Para el economista Gustavo Ber, el dólar informal se está reacomodando a los dólares financieros, los cuales recientemente se despertaron y así venían más adelantados.

"La incertidumbre que generan las últimas medidas sobre el dólar soja, que venía siendo la principal fuente de oferta de divisas más allá de las implicancias monetarias, no ayuda a la calma de los agentes económicos y se combina con un contexto externo inclinado hacia la aversión al riesgo ante la continua escalada de las tasas, a la espera de la decisión de otros 75 pb. de la Fed. Aun así, es de destacar que la elevada nominalidad de la economía empuja de fondo, y así es que la barrera psicológica de los $300 no sería posible de sostener", dijo a Ámbito.

A su turno, Juan Pablo Albornoz, economista de Invecq, dijo a este medio que la disparada del blue responde a la medida de restricción al dólar para los que exportan soja y si bien aseguró que la divisa en el mercado ilegal seguirá escalando, afirmó que no se sabe cuál puede ser el techo.

"Son medidas que generan ruido que luego se canaliza en el mercado cambiario. El no poder acceder a ningún tipo de dólar cuando tenés un subsidio hace que de alguna manera esa demanda se canalice en el dólar blue. Recién empezamos a ver las consecuencias, no son buenas medidas", opinó.

Asimismo, analizó: "Los dólares financieros siguen estando arriba del blue entonces creo que tiene camino por recorrer el dólar informal. ¿Hasta dónde? Nadie lo puede saber".