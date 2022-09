Mercados minuto a minuto: saltó el blue y cayó el dólar financiero tras cepo a sojeros

Live Blog Post

Dólar turista: por ahora el BCRA descarta cambios

El director del Banco Central, Agustín D'Attellis, subrayó este martes que la entidad monetaria no analiza encarecer el dólar turista, aunque adelantó que no se descartan medidas si el turismo al exterior sigue siendo deficitario. La hipótesis de aumentar el dólar al turismo tomó volumen a medida que se aproxima el mundial de Qatar. Según detalló el funcionario, en los últimos dos meses el turismo arroja un saldo deficitario de u$s750 millones mensual. El director aclaró que si la recomposición de las reservas sigue su curso y alivia la presión sobre la brecha cambiaria, no ve una suba del dólar turista.