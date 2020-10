Lo que se dice en las mesas: dólar, China, y el retorno del "buitre"

Encuentro de gestores en zona Retiro marca la agenda del mercado. El Chapa, economista integrante de la logia noventista y gestor global, sintetizó a la hora del café las claves de las próximas jornadas: sigue el debate sobre si el BCRA se endeudó al 16%, se quiere conocer cuáles serán las condiciones del canje de los u$s750 millones, más ruido porque la CNV le pidió a ByMA que los ALyC no operen cartera propia y no está claro quién vende los bonos, si el BCRA o la ANSES o quién. Un colega le señaló, en el tema del debate, que si la operación la hace el BCRA se entiende la postura de explicarlo como una operación de mercado abierto al estilo Fed, pero si la intervención la hace la ANSES, es otro cantar. Mientras tanto los dólares de los exportadores no aparecen. Por eso la temática de los Zoom viró hacia la próxima cosecha. Visiones contradictorias. Los cautos optimistas dicen que en 2021 la cosecha vendrá con un premio de u$s3.000 a u$s4.000 millones. Pero otros, que conocen bien el mercado de Chicago siembran dudas sobre los precios y la demanda china. Sensación que Argentina se ahoga en un balde.