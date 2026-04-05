Video: colapsó una rueda de la fortuna y 37 personas cayeron al vacío en un parque de diversiones de la India

El accidente ocurrió en Uttar Pradesh. No hubo muertos, pero hay heridos graves y se investigan fallas en la atracción.

Un parque de diversiones en India vivió escenas de pánico cuando una rueda de la fortuna colapsó y provocó la caída al vacío de 37 personas , en un accidente que dejó numerosos heridos, varios de ellos en estado grave , y desató una investigación urgente sobre las causas del siniestro.

El hecho ocurrió en una feria instalada en el estado de Uttar Pradesh , al norte del país, en un momento en que el predio se encontraba colmado de visitantes. La atracción, una rueda de la fortuna de unos 18 metros de altura , sufrió un desperfecto y se desplomó con todos sus ocupantes a bordo.

A pesar de la magnitud del accidente, hasta el momento no se reportaron víctimas fatales. Sin embargo, la mayoría de los afectados debió ser trasladada de urgencia a centros de salud cercanos, y algunos permanecen internados en estado crítico.

El colapso generó escenas de desesperación entre quienes estaban en el lugar. Testigos relataron momentos de confusión y miedo mientras la estructura caía y las personas quedaban atrapadas o tendidas en el suelo tras el impacto.

La rueda de la fortuna es una estructura vertical con cabinas suspendidas que giran lentamente, impulsadas por motores eléctricos, y permiten vistas panorámicas desde altura. Según los primeros testimonios, la falla se produjo luego de que la atracción diera algunas vueltas tras su puesta en funcionamiento.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación para determinar si se trató de una falla mecánica o de algún otro tipo de irregularidad. Entre las hipótesis que se manejan, se analiza la posibilidad de una inspección técnica insuficiente o permisos de funcionamiento desactualizados.

El accidente fue registrado por un turista que se encontraba en el parque y logró captar con su celular el instante exacto en que la estructura colapsa. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran la caída de la rueda y el pánico generalizado entre los asistentes.

Investigación en curso y parque evacuado

El video se convirtió en una pieza clave para reconstruir lo sucedido y evidenció la violencia del impacto, así como la magnitud del riesgo al que estuvieron expuestas las personas que utilizaban la atracción.

Tras el siniestro, la policía acordonó el área y ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades vinculadas a atracciones mecánicas dentro del predio. En pocos minutos, el parque fue evacuado por completo.