Presupuesto: ¿a cuánto estará el dólar a fines de 2021 según el Gobierno?

Al respecto, Guido Lorenzo, director de la Consultora LCG dijo a Ámbito que “uno puede aventurar que entonces el atraso cambiario que el Gobierno menciona con el dólar corriendo por detrás de los precios es la política anti inflacionaria. Dudo que esto pueda ser consensuado con el FMI. En este sentido, me parece que el Gobierno perdió una oportunidad. Todos los agentes estamos esperando una señal en el medio de la incertidumbre y la señal que envió suena poco consistente internamente y, por lo tanto, deteriora lo que debe fortalecer al ministro, la credibilidad. Con estas señales, ¿cómo esperar que el público deje de comprar u$s200 por mes? El Ministro pretende gastar lo que no tiene y no se puede pedir prestada la credibilidad. En este contexto, en LCG proyectamos un dólar a fines de 2021 entre $120 y $125”.

En tanto que Jorge Neyro, economista de la Consultora ACM afirmó que “el Gobierno apuesta a una depreciación lenta del dólar oficial para no acelerar la inflación. O sea, es una continuidad del actual esquema de micro devaluaciones. La suerte del dólar el año próximo está atada a la suerte de las exportaciones argentinas, que se supone mejorarán respecto de este año. En ACM, calculamos un dólar de entre $115 y $120 a fines de 2021”.

En tanto que Federico Furiase, director de la consultora Eco Go indicó que “el escenario que plantea el Presupuesto 2021 implica que el Gobierno pudo estabilizar la macro, bajar el riesgo país y la brecha cambiaria, porque convenció al mercado de una historia de consolidación fiscal hacia 2023 en el marco de una negociación con el FMI. Este contexto, le permite al Banco Central ir devaluando incluso por debajo de la inflación sin perder reservas. En un escenario optimista, en Eco Go vemos un dólar a $ 112 para fines de 2021, pero en un escenario pesimista lo proyectamos en $150, con base de $120”.

Los números del Presupuesto 2021 siempre son una forma de acercarse a la mirada del Gobierno. Haciendo algo de futurismo, y sin la obligación de cumplir a rajatabla lo previsto en esta Ley, los datos que acompañan las proyecciones de las ejecuciones de las cuentas públicas, es decir el marco de previsiones y supuestos macroeconómicos, dan una idea de lo que se espera.

Ayer a última hora, Ámbito accedió a un borrador que, según las fuentes, tiene altas chances de terminar siendo la versión final. Si bien se trabajará durante el fin de semana, los números que figuran allí dan una dimensión de la expectativa.

Los datos estimados para 2021, dan cuenta de una recuperación de la economía de un 5,5% (calculan que en el mejor de los casos llegaría al 6%), una inflación cercana al 28% para el año, y un tipo de cambio que se ubicará en la zona de los $101 para diciembre.

En este sentido, el documento sostiene que el tipo de cambio de referencia terminará el año en los $81,40 y que tendrá un salto del 24% durante el 2021, por debajo de la inflación del 28% estimada. Huelga decir que ayer, en el mercado de Rofex, el dólar futuro para diciembre de 2020 cerró en los $84,70, lo que marca una importante diferencia con las estimaciones oficiales.