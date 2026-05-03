Alerta por la baja en la vacunación: advierten por aumento de riesgos y posible rebrote de gripe

Hugo Pizzi, referente en infectología, mostró su preocupación por el desinterés ciudadano frente a la vacuna contra la gripe. Aunque la inmunización es gratuita, la escasa adhesión actual eleva los riesgos sanitarios para la próxima temporada invernal.

Pese a la disponibilidad gratuita de vacunas desde marzo, el infectólogo Hugo Pizzi manifestó su inquietud ante el desinterés de los argentinos por inmunizarse . El experto hizo especial hincapié en que la apatía de las generaciones más jóvenes podría conducir al país hacia un escenario epidemiológico crítico .

“El año pasado hubo más adhesión. Hoy estamos viendo que las generaciones jóvenes no solo fallan en su propia protección, sino que tampoco vacunan a sus hijos ”, expresó el especialista, quien remarcó que esta situación ya está generando consecuencias judiciales en distintas provincias. “Estamos viviendo situaciones muy delicadas , incluso judicializadas, como en Mendoza”, agregó.

Al advertir sobre la peligrosidad de la cepa H3N2 subclado K que afectó a Europa el pasado invierno, el doctor subrayó la gravedad del cuadro clínico: “Fue muy dura. Hemos visto casos de personas jóvenes, sanas, que no podían moverse . Europa tembló con esto”, afirmó.

En declaraciones a Splendid AM 990, Hugo Pizzi recordó que, dado que el calendario nacional cubre sin cargo a niños, mayores de 65, embarazadas y pacientes de riesgo , el objetivo sanitario debería ser más ambicioso. “Lo ideal sería que se vacunen todos” , remarcó el infectólogo, quien además valoró que las obras sociales extiendan el beneficio para evitar complicaciones mayores: “Es preferible vacunar gratuitamente que pagar días de terapia intensiva”.

Alerta por baja vacunación

El especialista describió un alarmante retroceso en la protección colectiva al comparar los niveles de inmunización actuales con los de años previos. Según detalló, mientras que al inicio de la pandemia la tasa de vacunación infantil alcanzaba el 90%, luego descendió al 70% y “hoy hay vacunas con apenas un 50% de cobertura”. Ante este escenario, Pizzi fue tajante: “Podemos perder el efecto rebaño, y eso implica un riesgo directo para toda la población”.

El infectólogo fue tajante al atribuir este fenómeno a la desinformación reinante, afirmando que “no es preocupación, es ignorancia” y que resulta “imposible” desconocer los logros históricos de la vacunación. Pizzi advirtió que la resistencia de los padres está encontrando un límite en la Justicia. Al respecto, explicó que “hay provincias que ya aplican multas e incluso contemplan detenciones para quienes no vacunen a sus hijos”, citando casos donde la intervención judicial garantizó por la fuerza el derecho a la salud de los niños.

Como cierre, el especialista instó a la sociedad a no postergar más la inmunización. “Estamos a tiempo, pero no hay que seguir esperando. La vacuna estuvo disponible desde marzo”, recordó Hugo Pizzi, enfatizando la peligrosidad del virus: “La gripe se lleva muchas vidas. Vacunarse es la mejor forma de evitar consecuencias graves”