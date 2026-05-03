Así fue la largada de Franco Colapinto con Alpine en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami

El piloto argentino, que inició en la octava posición, realizó una gran maniobra en el inicio de la carrera, aunque luego fue superado por Lewis Hamilton.

Una gran largada tuvo Franco Colapinto aprovechando el desorden que provocó un trompo de Verstappen en la pelea por el primer lugar. Leclerc se quedó con el primer lugar, con Antonelli en el segundo puesto y Norris en el tercero. Colapinto llegó a estar sexto, pero antes del cierre de la primera vuelta perdió un puesto con Hamilton.

Alpine avisó que Colapinto podría tener algún daño en el auto por ese contacto con Hamilton. Los comisarios avisan que el toque fue una situación propia de la largada y que no habrá sanción para ninguno de los dos pilotos. Mientras, Antonelli y Leclerc pelean por el primer lugar. El italiano recuperó el primer lugar con una enorme maniobra en la vuelta 4, pero el monegasco se lo roba en el giro siguiente.

Pierre Gasly protagonizó un fuerte vuelco

El piloto francés Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, protagonizó un fuerte vuelco durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, en una carrera que ya venía condicionada por la amenaza de lluvia y tormentas eléctricas.

El incidente generó preocupación inmediata en el circuito estadounidense, ya que el Alpine de Gasly terminó dado vuelta tras perder el control en una de las primeras vueltas de la competencia, tras un toque de Liam Lawson. La imagen impactó de lleno en el paddock y obligó a seguir con atención el estado físico del piloto francés.

Gasly había largado desde la zona de puntos, beneficiado por la sanción a Isack Hadjar, que fue descalificado de la clasificación por una irregularidad técnica en su Red Bull. Con esa modificación, el francés avanzó al noveno lugar de partida, justo por detrás de Colapinto.

El accidente se dio en un fin de semana complejo para el piloto de Alpine, que ya había manifestado molestias con el rendimiento de su auto y problemas de tracción durante la actividad previa en Miami.

El Gran Premio de Miami también había sido reprogramado por la organización debido al riesgo de tormentas en la zona del Hard Rock Stadium, un factor que agregó incertidumbre a una carrera especial para el deporte argentino por la presencia de Colapinto, quien largó desde la cuarta fila con el otro Alpine.__IP__

A la espera del parte oficial de Alpine y de la FIA, el vuelco de Gasly quedó como una de las imágenes más fuertes del fin de semana en Miami.