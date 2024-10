Dólares: fue récord la repatriación de capitales en agosto y alcanzó los u$s460 millones

¿Quiénes trajeron divisas en agosto?

Las estadísticas oficiales dan cuenta que los ingresos netos a cuentas propias desde el exterior (por u$s413 millones) se explican por los flujos netos del sector Inversores Institucionales y otros por u$s281 millones, de las llamadas Personas Humanas por u$s67 millones, otros u$s64 millones del Sector Real y u$s1 millón del sector Oleaginosas y Cereales. Mientras que las ventas netas de billetes correspondieron casi en un 93% a Personas Jurídicas, es decir, empresas y sociedades.

Por otro lado, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por u$s90 millones.

De esta manera, la FAE contribuyó al saldo positivo de la cuenta financiera del Sector Privado no Financiero del Balance Cambiario del BCRA, que registró un superávit de u$s281 millones producto, precisamente, de los ingresos de activos externos por u$s456 millones -principalmente “canjes”-, del otorgamiento neto de préstamos financieros locales por u$s553 millones, de los ingresos de inversión extranjera directa por u$s90 millones, los ingresos netos de deudas financieras del exterior y títulos de deuda por u$s89 millones y ventas de títulos valores en moneda extranjera por u$s2 millones.

Todo este flujo positivo fue, parcialmente compensado por operaciones de canje por transferencias netas con el exterior por u$s575 millones, que según explica el BCRA, fueron principalmente la contrapartida de cobros de exportaciones del sector real de bienes y servicios no liquidados en el mercado de cambios y depositados en cuentas locales, los ingresos por consumos de turistas no residentes con tarjetas e ingresos de activos externos de residentes que quedaron depositados en cuentas locales y los ingresos desde el exterior a cuentas locales de activos externos de libre disponibilidad.

Pero además, hubo cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por u$s172 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera en la cuenta financiera), por egresos por cancelación neta de préstamos de organismos internacionales por u$s141 millones y por los egresos de inversiones de portafolio de no residentes por u$s22 millones, que restaron al superávit de la cuenta financiera del sector privado no financiero.

Divisas: ¿qué pasó con los bancos?

En agosto, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Sector Financiero resultaron superavitarias en u$s831 millones como resultado, principalmente, de la caída de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) por u$s858 millones, que fue apenas compensado por los egresos netos por préstamos financieros y líneas de crédito por u$s26 millones y por la suscripción neta de títulos valores con moneda extranjera por u$s1 millón.

Con relación al stock de PGC, los bancos cerraron agosto con una posición de u$s5.622 millones, lo que implicó una caída del 13% respecto del cierre de julio pasado. Según el BCRA, el resultado se explicó por la caída en la tenencia de divisas por u$s1.319 millones, compensada por el aumento en la tenencia de billetes por u$s461 millones.

Ahora bien, con relación al incremento en el stock de billetes de las entidades, el BCRA señala que está vinculado a la suba registrada en el mes de los depósitos en moneda extranjera por unos u$s500 millones en el marco del Régimen de Regularización de Activos. La tenencia de billetes en moneda extranjera totalizó así u$s4.560 millones al cierre del mes, stock que representó el 81% del total de la PGC y que es conservado por las entidades para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

Por su parte, el conjunto de entidades cerró agosto con una posición vendida a término en moneda extranjera por u$s97 millones, reduciendo su posición vendida respecto al cierre del mes previo en unos u$s570 millones. Durante agosto, las entidades compraron u$s187 millones en mercados institucionalizados y u$s387 millones directamente a clientes “Forwards”. Por un lado, las entidades de capitales extranjeros cerraron agosto con una posición vendida neta de u$s18 millones, reduciendo su posición vendida respecto del mes anterior en u$s299 millones mientras que las entidades nacionales redujeron su posición vendida en u$s271 millones respecto al mes previo, bajándola hasta los u$s79 millones.