Lo que se dice en las mesas

Intenso tránsito desde y hacia las costas esteñas, más allá del máximo climax de fin de año. Reuniones informales despuntan el vicio de “estar informado” o más bien cercano a los rumores en la vecina orilla. Desde Dario Epstein a Carlos Melconian y otros brindaron su visión sobre la coyuntura en PDE. Infaltable el“Escocés”, legendario gestor criollo con fuertes vínculos externos, quien se despachó del ataque de Irán durante uno de esos eventos privados. El tema geopolítico fue abordado en un asado en una chacra en Garzón, donde se juntó un grupo de financistas recién llegados de Londres. Lo que ahí se escuchó es que si bien los inversores están claramente preocupados no temen por un conflicto total porque si no los mercados caerían mucho más. En esa línea tanto Trump como el canciller iraní dejaron claro que no buscaban una escalada. Claro que en el caso de Trump no puede soslayarse que está en año electoral y es probable que recurra a estas sorpresas pero dentro de un límite. Por eso ahora el mercado está pendiente de lo que pueda hacer Trump. La tesis más escuchada en la chacra es que Donald quiere un año sin problemas para que en noviembre vuelvan a votarlo y ser reelegido. Su mensaje es claro al electorado, “América primero”, y no comenzar una guerra.