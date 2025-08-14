Tensión con las tasas: el BCRA convocó a los bancos a una reunión de urgencia para explicar las últimas normativas







Participan de la reunión virtual más de 200 personas, en su mayoría representantes de entidades financieras. El encuentro tiene lugar a pocas horas de anunciar medidas que buscan absorber más pesos del mercado, contener la presión cambiaria y sostener la desaceleración inflacionaria en la previa electoral.

Banco Central (BCRA). Reuters

En medio de un nuevo refuerzo del torniquete monetario ante la extrema volatilidad de las tasas, el Banco Central (BCRA) mantiene esta tarde un encuentro virtual con representantes de las principales cámaras y entidades financieras, confirmaron fuentes del sector financiero a Ámbito. El encuentro tiene lugar a pocas horas de que la autoridad monetaria anunciara medidas que buscan absorber más pesos del mercado, contener la presión cambiaria y sostener la desaceleración inflacionaria en la previa electoral.

Según indicaron fuentes del sector, participan de la reunión virtual más de 200 personas, en su mayoría representantes de entidades financieras. Desde el BCRA, buscan detallar la implementación técnica del cambio normativo, dado que se trata de una regulación compleja, que entrará en vigencia este lunes 18 de agosto.

El Gobierno busca impedir que los pesos no renovados en la licitación del miércoles presionen sobre el dólar y lanzó para el próximo lunes una licitación extraordinaria de deuda, con el fin de absorber el excedente de liquidez.

Al mismo tiempo, el BCRA decidió cambiar algunas normativas con el fin de endurecer el sistema de encajes que pesa sobre el sistema bancario, con cambios que regirán desde el próximo lunes 18 de agosto y que impactarán directamente en la liquidez. La medida, formalizada mediante la Comunicación “A” 8302, también refuerza el control sobre la posición global neta de moneda extranjera de las entidades.

Las nuevas normativas llegan en un escenario marcado por elevadas tasas de interés, volatilidad en los mercados y una estrategia oficial enfocada en restringir la circulación de pesos para moderar las expectativas de devaluación e inflación. Con el nuevo marco, el BCRA busca no solo calmar el frente cambiario, sino también incentivar a los bancos a volcarse a la suscripción de los instrumentos oficiales diseñados para este fin.

