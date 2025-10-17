El campo pide que se llegue a un esquema de retenciones cero y que Argentina se abra al mundo

Ámbito participó de una mesa de debate con principales referentes del sector agro que debatieron sobre la necesidad de mejorar en tecnología, infraestructura, la reducción de la carga tributaria y las retenciones.

Enviada especial Coloquio Idea.- Ámbito participó de una ronda de debate que brindaron a la prensa los principales CEOs de la cadena de producción y exportación del agro, en el marco del Coloquio de IDEA . Desde allí centraron la atención en varios puntos claves: reducción de retenciones , y la necesidad de concretar acuerdos comerciales. Aseguraron que es muy importante mirar el desarrollo de Brasil y Chile que potenciaron su producción en el marco de mayor investigación, tecnología y políticas a largo plazo con previsibilidad en la economía.

En su discurso, Ignacio Lartirigoyen , expresó que el campo es un sector fundamental y que, entre los reclamos del agro están el de fortalecer la seguridad jurídica y la necesidad de tener un horizonte previsible . En ese sentido, resaltó que el productor en Argentina es resiliente y que es necesario avanzar con la desregulación . Por otra parte resaltó que si bien fue muy necesario consolidar la macroeconomía, también es primordial reducir costos y para ello se necesita mejorar la infraestructura.

En cuanto a las retenciones planteó que se necesita en el corto plazo tener un plan sistemático para bajarlas y además abogó por la necesidad de una reforma impositiva como forma de reducir la carga tributaria. A su vez, resaltó que es sumamente imprescindible mejorar la conectividad dentro del agro y destacó el uso de Starlink que brinda internet satelital. En cuanto al comercio internacional planteó que en el futuro, Argentina debe abrirse al mundo y para ello sumar más acuerdos comerciales con otros países.

Por su parte, Marcos Bradley de Syngenta , puso el foco en dos aéreas: la necesidad del uso de tecnología y los acuerdos comerciales. "Latinoamérica es una neta exportadora y productora de alimentos para el mundo, ya produce más alimentos que América del Norte, va a exportar mucho más y tiene mucho más potencial de crecimiento como región ", dijo y metiéndose de lleno en el Mercosur dijo que "es un gran productor de granos" pero que "nuestra mirada está puesta en la expansión de Brasil y al respecto ilustró: "Brasil en 1985 producía la misma cantidad de granos que Argentina, y hoy creció exponencialmente".

Para ello comparó el fuerte desarrollo del país vecino y brindó lo que cree se necesita para alcanzarlo: "Hay un crecimiento del área del lado de Brasil, pero estas diferencias tienen un marco claro, lo más evidente, de inversión en tecnología, en genética, porque el agro tiene ciclos largos, necesitamos políticas de largo plazo que nos den estabilidad para seguir creciendo". Al respecto brindó datos para completar el potencial de crecimiento: hay estudios que explican que Argentina puede crecer en sus exportaciones hasta en un 74%, sería u$s35.000 millones más como sector.

La experiencia de Brasil y Chile en el sector agrícola

Juan Lariguet de Corteva expresó que, si hablamos de Argentina, hay una brecha muy grande entre lo que estamos produciendo y lo que podríamos producir, en cuanto a maíz, pero sobretodo a soja. "Nos damos cuenta de que con la tecnología existente, la innovación ya registrada y con las buenas prácticas, la brecha en lo que es maíz se puede cerrar en más del 95%, lo cual nos indica que estamos en igualdad de condiciones en innovación que el resto de los países productivos, principalmente nos tendríamos que comparar con Estados Unidos y Brasil", detallo.

Pero quizás el mayor conflicto es con la soja. "La brecha no la podemos cerrar porque hace más de cuatro décadas que trabajamos con una regulación que complica los avances y, por otro lado, las innovaciones que el mundo ha tenido en cuatro décadas. Brasil, a inicio de los 2000, producía menos toneladas por hectárea de soja que nosotros. Hoy, 25 años después, tiene el doble de superficie de soja y produce 500 kilos en la media que Argentina".

Al respecto abogó por que haya un marco lógico de reconocimiento intelectual, que permita tener inversión necesaria para poder volver a la carrera de ganancia genética y acortar esa brecha de rendimiento. "Nuevamente, en maíz estamos a la altura del mundo para entregar el rendimiento fruto de la innovación, nos falta previsibilidad para la transformación de ese maíz y no exportar el 70% de los granos. Y en soja nos falta previsibilidad para incrementar la ganancia genética y acortar la brecha de ese. Por poner un ejemplo, desarrollar un híbrido, una variedad de soja, lleva entre 10 y 15 años. Desarrollar una molécula nueva, lleva 10 años de inversión, la inversión es altísima", amplió.

Juan Farinati de Bayer también destacó la experiencia de Chile, desde donde sostuvo, "hay una industria de exportación de fruta de calidad impresionante, con las mismas condiciones climáticas de este lado" y comparó con la producción de Argentina de la cual dijo, "nuestra industria de exportación de cerezas es casi inexistente", mercado que tiene fuerte alcance de exportación hacia China. Entonces, se preguntó ¿cuál es la diferencia? 40 años continuos en Chile de políticas claras, que favorecen a ese sector, el agroexportador, se respondió.

Retenciones: fuerte pedido de un plan de reducción

Desde la mesa la conclusión es al unísono: "Para nosotros está clarísimo que el Gobierno tiene que bajar las retenciones, es lo que se comprometió a hacer y es lo que viene mostrando. Entonces ahora nuestra expectativa es que siga haciéndolo, que la tendencia continúe. Lo que está claro es que las retenciones del año pasado bajaron un 20%, punto a punto".

Los referentes del sector plantearon qué hubiese pasado si las retenciones en los últimos 20 o 30 años se hubieran volcado al agro, al respecto llamaron a reflexionar que los pueblos y las ciudades hubiesen crecido enormemente y su potencial. Para ellos, si las retenciones se reducen o directamente eliminan "el agropecuario podría pensar en hacer proyectos para escalar más aún y sólo generar producción".