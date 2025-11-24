Robaron una bicicleta que Netflix usó para promocionar "Stranger Things" en Buenos Aires + Seguir en









La instalación, ubicada en un punto estratégico de la Ciudad, incluía elementos distintivos de la escenografía, entre ellos, la bicicleta de Will Byers.

El antes y después de la acción promocional de Netflix.

La emoción por la llegada de la quinta y última temporada de Stranger Things tuvo un giro inesperado en la Ciudad de Buenos Aires. Para promocionar el inminente estreno, Netflix montó una impactante escenografía urbana que recreaba un rincón icónico de Hawkins, la ciudad ficticia de la serie.

Sin embargo, el entusiasmo de los fans se vio opacado por un hecho insólito.

Según trascendió en redes sociales y medios, la bicicleta utilizada como parte de la escenografía fue robada por desconocidos en las últimas horas, desmantelando parcialmente la acción de marketing de Netflix.

Por la nueva temporada de Stranger Things pusieron un promocional en las paradas de los autobuses de Argentina, uno de ellos tenia tenia la bicicleta de Will pegada la cual se robaron a la SEMANA de haberla puesto



No solo eso… pic.twitter.com/WCEVCbj4ap — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) November 23, 2025 El hurto generó una ola de reacciones entre los seguidores, que oscilaron entre la indignación por el acto vandálico y el humor ante el "toque porteño" del insólito incidente. Algunos incrédulos especulaban con que el robo haya sido parte también de la estrategia de la la plataforma de streaming.

¿Cuándo se estrena la temporada final de Stranger Things? Desde su estreno en julio de 2016 la creación de los hermanos Duffer se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix.

La esperadísima quinta y última temporada de la serie estará disponible en Netflix en tres fechas: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre.