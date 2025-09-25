La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que se alcanzó el tope de u$s7.000 millones que establecía el Decreto 682/2025 para exportar granos y subproductos sin pagar retenciones. Esto implicó la baja inmediata de la opción de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo el beneficio.
Volvieron las retenciones: de cuánto es la alícuota para granos tras alcanzar el cupo que estableció el Gobierno
Tras el récord de liquidaciones que en sólo tres días completó el cupo de u$s7.000 millones previsto en el Decreto 682/2025, el Gobierno dio de baja el beneficio de retenciones cero.
En la práctica, a partir de este jueves, las empresas exportadoras deberán volver a tributar las alícuotas de derechos de exportación que regían antes de la medida. El esquema de retenciones cero, que estaba previsto hasta el 31 de octubre o hasta agotar el cupo, finalizó de manera anticipada.
El regreso al esquema anterior implica que cada producto volverá a tributar los siguientes porcentajes:
Soja: 26%
Harina, pellets y otros subproductos de soja: 24,5%
Aceite de soja: 24,5%
Maíz: 9,5%
Sorgo: 9,5%
Trigo: 12%
Girasol: entre 4% y 5% según el producto
Aceite de girasol: 4%
Cebada forrajera: 9,5%
Carne vacuna y aviar: 5%
Harina de trigo y malta: 5%
Este esquema vuelve a aplicarse de forma inmediata a todas las DJVE que se registren desde ahora en adelante, lo que marca un nuevo escenario para el sector agroexportador y para el mercado de granos.
Liquidaciones récord en tres días
El cierre anticipado del beneficio no sorprendió al mercado: el volumen de ventas externas fue extraordinario. El 90% de esas divisas se liquidará en los próximos tres días hábiles, lo que garantiza una inyección significativa de dólares en el mercado oficial.
La soja y sus derivados fueron los grandes protagonistas. Se registraron 4,72 millones de toneladas en subproductos de soja, 2,69 millones de toneladas de poroto y 905.110 toneladas de aceite de soja. También se anotaron 1,77 millones de toneladas de trigo, 952.500 de maíz y volúmenes menores de girasol, cebada y sorgo.
Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacaron que la medida fue un fuerte incentivo para el sector. “Fue la primera vez desde marzo de 2002 que la soja y sus subproductos tuvieron retenciones cero”, señalaron.
No obstante, la entidad remarcó que el tope de u$7.000 millones fue insuficiente para la magnitud de la campaña. “Al precio FOB vigente, el valor total del trigo, maíz, soja y sus derivados que resta vender al exterior para completar el programa exportador supera los u$s9.700 millones. El cupo se quedó corto”, advirtieron.
Con el regreso de las retenciones, los productores y exportadores deberán recalcular márgenes y estrategias comerciales. El alivio impositivo de estas tres jornadas permitió una mejora en los precios pagados y una aceleración de ventas, pero ahora el sector vuelve a enfrentar el peso de la carga tributaria.
