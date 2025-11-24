SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de noviembre 2025 - 08:30

Haberes de IPS: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este 27 de noviembre?

El organismo previsional ya dictaminó las fechas para la liquidación de jubilaciones y pensiones del corriente mes.

Imagen: Instituto de Previsión Social

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires es el responsable de gestionar las jubilaciones y pensiones de miles de personas mayores. Recientemente ha publicado el cronograma oficial de pagos para el mes de noviembre de 2025. Este organismo estatal cubre tanto a jubilados como a pensionados del ámbito provincial, incluyendo también pensiones sociales no contributivas.

Con el objetivo de que los titulares puedan organizar sus finanzas con antelación, el IPS ha confirmado la fecha de inicio del pago para este mes.

Informate más
Jubilados IPS
IPS: calendario de pagos del mes de noviembre 2025 para jubilados y pensionados

El cronograma para el pago de haberes del mes de noviembre de 2025 es el siguiente:

  • Jueves 27 de noviembre: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; y pensiones sociales (no contributivas) con DNI terminados en cualquiera de los dígitos.
  • Viernes 28 de noviembre: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 o 9.

El IPS recuerda que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2025.

