Pese al aumento de precios, creció el consumo interno de carne

El consumo per cápita de carne vacuna en el país alcanzó los 49,1 kilos por año, una cifra que refleja una mejora interanual del 3,2%.

El consumo de carne subió un 4,4% en octubre. Reuters

A pesar de la suba de precios, el consumo interno de carne vacuna creció un 4,4% en octubre respecto al mismo período de 2024, según informó la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

De esta manera, el consumo per cápita de carne vacuna en el país alcanzó los 49,1 kilos por año, una cifra que refleja una mejora interanual del 3,2%. A su vez, el informe señaló que el repute advierte un crecimiento de 1,5 kilos por habitante por año, lo que es equivalente a 1,931 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h).

Sube el precio de la carne aunque no se detiene el consumo Este aumento se dio a pesar de la suba en el precio de la carne, que sufrió una aceleración del 2,6% en octubre, producto de un incremento de 3,8% del precio del kilo promedio de los cortes vacunos relevados, que se combinó con una baja de 1,1% mensual del valor por kilo del pollo entero (tercera baja consecutiva).

Entre los cortes vacunos, el asado fue el que más subió de precio (5,2% mensual), hasta alcanzar un valor promedio de $11.775,6 por kilo. Luego se ubicaron los kilos de nalga con un alza del 4,1% ($15.191,6 por kilo), la carne picada común trepó 3,5% ($ 7.320,7 por kilo), la paleta subió 3,2% ($12.018,2 por kilo), el cuadril escaló 3,1% ($14.686,8 por kilo), y la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,8% mensual. Por su parte, tras la baja de 1,1% mensual, el valor del kilo de pollo entero quedó ubicado en $3.681,6.

En la comparación interanual también se exhibió un incremento respecto al mes previo relevado, ya que el precio de la carne tuvo un alza del 45,0% anual en septiembre frente a una suba del 47,3% anual en octubre.

En particular, respecto a los aumentos, el corte que sufrió la mayor suba de precios fue el cuadril (65,2% anual), seguido por el del asado (63,8%), el de la nalga (63,3%), el de la paleta (59,6%), y el de la carne picada común (48,8%). Por su parte, la caja de hamburguesas congeladas registró un alza de 44,6% anual y el precio del pollo entero exhibió un incremento de 23,5% anual. En los primeros 10 meses del año, la industria frigorífica produjo un total de 2,635 millones de toneladas r/c/h de carne vacuna, es decir una cantidad casi idéntica a la registrada en enero-octubre de 2024. Por el lado de la demanda, las ventas al exterior de carne vacuna experimentaron un retroceso de 10,2% interanual en el período analizado (-79,65 mil tn r/c/h equivalentes). El total exportado habría caído a 704,35 mil tn r/c/h de carne vacuna en diez meses, lo que CICCRA atribuyó a “la brusca reducción de las compras que hizo China hasta el cierre del primer semestre del año”.

