El Gobierno ratificó a Vicente Alberto Pollola como director de la Comisión Federal de Impuestos

El Gobierno ratificó al licenciado Vicente Alberto Pollola en el cargo de director ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos por un nuevo período de dos años. La medida se formalizó a través de la resolución 277/2026, publicada en el Boletín Oficial, que también establece que la designación será sometida al análisis de la comisión ejecutiva.

La continuidad de Pollola responde a una moción aprobada durante la 161° reunión del Plenario de Representantes , donde se propuso su permanencia al frente de la Dirección Ejecutiva. Como consecuencia de esta decisión, quedó sin efecto la Resolución de Plenario de Representantes N° 266/2024 a partir del 1 de mayo de 2026.

Pollola había sido designado inicialmente en el cargo, con carácter transitorio, mediante la Resolución de Plenario de Representantes N° 261/2024, hasta que se concretara una nueva designación. Más tarde, la Resolución N° 266/2024 le otorgó un incremento salarial en concepto de subrogación del cargo.

En el punto octavo del orden del día de la 161° reunión, los representantes presentes pusieron a consideración la permanencia de Pollola y aprobaron la moción de extender su mandato por dos años más. Se dispuso además que, seis meses antes del vencimiento del nuevo período, el tema vuelva a tratarse en el Comité Ejecutivo para definir la continuidad o un eventual relevo del funcionario.

Por otra parte, a través de la Resolución 287/2026, el Plenario de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos aprobó el nuevo texto de la Ordenanza Procesal, que entrará en vigencia el 18 de agosto de 2026 y reemplazará de manera íntegra la normativa vigente desde 2004.

La nueva reglamentación implica una revisión integral del procedimiento de actuación ante el organismo e incorpora la creación de un Libro Digital Permanente de Domicilios Electrónicos para las notificaciones oficiales.

El proceso de reforma se inició en abril de 2025, a partir de una propuesta del Comité Ejecutivo y la decisión del Plenario de avanzar de forma progresiva en la actualización de los reglamentos. Para eso se conformó un grupo de trabajo específico, que funcionó bajo la órbita de la Comisión de Reforma de la Ordenanza Procesal.

Durante la revisión se acordó adecuar la normativa bajo principios de informalidad, sencillez, celeridad y eficiencia. El principal punto de discusión fue el rol de los contribuyentes y las asociaciones reconocidas en el procedimiento: si debían actuar solo como denunciantes o mantener también la condición de parte, como preveía la normativa anterior. Finalmente, el Plenario resolvió por mayoría que *los contribuyentes y sus asociaciones actuarán únicamente como denunciantes*, quedando excluidos de la calidad de parte en los procedimientos, en línea con lo dispuesto por el artículo 11, inciso d) de la ley convenio 23.548.

La votación se realizó con la presencia de diecinueve jurisdicciones y seis ausentes, y arrojó dieciocho votos afirmativos y uno negativo, correspondiente a la representación de la Nación, que manifestó formalmente su desacuerdo con la exclusión de los contribuyentes como parte del procedimiento.