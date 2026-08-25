Exportaciones de carne vacuna crecieron 42% y ya generaron casi u$s2.800 millones en 2026

Los envíos aumentaron 6,7% en volumen durante los primeros siete meses del año, pero el salto de los precios internacionales impulsó con fuerza el ingreso de divisas.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna generaron u$s 2.768 millones durante los primeros siete meses de 2026 , impulsadas por la recuperación de los precios internacionales y una mejora en los volúmenes enviados al exterior.

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Entre enero y julio se exportaron unas 403.100 toneladas peso producto , un 6,7% más que durante el mismo período del año pasado. Sin embargo, el crecimiento fue mucho mayor medido en dólares: el valor de las exportaciones aumentó 41,8% interanual , según datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

“Con relación a los primeros siete meses de 2025, los volúmenes exportados son un (+6,7%) superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+41,8%) superior”, señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

La diferencia entre ambas cifras responde principalmente a la recuperación del precio internacional de la carne. En julio, el valor promedio de exportación de la carne bovina refrigerada y congelada alcanzó los u$s 7.123 por tonelada , un 27,5% por encima del registrado un año atrás y 1,3% superior al de junio.

La recuperación resulta significativa después de la caída observada durante los últimos años. Tras alcanzar un máximo de u$s6.300 por tonelada en abril de 2022, los precios descendieron hasta un piso cercano a u$s3.740 a mediados de 2024. A partir de 2025 retomaron una trayectoria ascendente y en mayo de este año llegaron a valores próximos a u$s7.300.

China sigue liderando, pero Estados Unidos gana terreno

China continúa siendo ampliamente el principal comprador de carne vacuna argentina. El mercado asiático concentró el 59,8% del volumen exportado entre enero y julio y representó el 57,9% de los despachos solamente en julio.

Durante el séptimo mes del año, Argentina exportó hacia China 16.500 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos por u$s46,3 millones, además de otras 21.000 toneladas de carne deshuesada por u$s126,3 millones.

También mejoraron los precios obtenidos en ese mercado. La carne sin hueso destinada a China alcanzó un promedio cercano a u$s6.010 por tonelada, por encima del máximo previo de u$s5.900 registrado en mayo de 2022.

Pero uno de los movimientos más importantes de 2026 se produjo en el comercio con Estados Unidos, que se consolidó como el segundo mercado en importancia.

Durante julio, los despachos de carne congelada sin hueso hacia ese país alcanzaron las 10.700 toneladas por u$s81 millones. En tanto, durante el primer semestre se habían exportado 54.150 toneladas, un crecimiento interanual del 193,9%.

El avance estuvo favorecido por la ampliación del contingente libre de aranceles, que pasó de las 20.000 toneladas habituales a 100.000 toneladas.

Cuáles son los principales destinos de exportación

En el mercado europeo, los embarques de carne refrigerada sin hueso alcanzaron unas 4.200 toneladas durante julio, con un incremento mensual del 3,6%. Frente al mismo mes de 2025, los volúmenes se mantuvieron estables, aunque en el acumulado de los primeros siete meses mostraron una caída del 8%. El precio promedio obtenido en Europa se ubicó alrededor de u$s5.573 por tonelada, muy por encima del promedio general de las exportaciones argentinas.

Entre los restantes destinos, Israel incrementó sus compras un 25% durante los primeros siete meses del año, hasta alcanzar 35.200 toneladas. En sentido contrario, los envíos hacia Chile retrocedieron 17%, a 9.100 toneladas.

Los números acumulados muestran que el principal impulso para el sector proviene actualmente de los mejores precios internacionales, ya que el incremento en dólares fue considerablemente superior al crecimiento de las cantidades exportadas.

En los últimos doce meses, entre agosto de 2025 y julio de 2026, Argentina exportó 739.100 toneladas de carne bovina refrigerada y congelada por casi u$s4.704 millones.

Con u$s2.768 millones acumulados solamente entre enero y julio, el sector se encamina a superar los u$s3.000 millones en exportaciones durante 2026, en un escenario en el que China mantiene su liderazgo y Estados Unidos gana peso como destino de la carne argentina.