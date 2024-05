El "Mago" Luis Caputo y el conejo muerto: "Nada por aquí, nada por allá"

El truco de magia que por ahora divierte puede en no demasiado tiempo terminar en un show financiero del horror.

“Nada por aquí, nada por allá“, el mago mantiene en vilo a la multitud . Las expectativas son enormes porque prometió sacar de la galera un conejo del tamaño de un canguro. Y las expectativas no se vieron defraudadas. En el intento de reducir los pasivos monetarios del BCRA, el mago consiguió colocar nada menos que 11,7 billones de pesos de un solo golpe en letras y bonos del Tesoro. Letras y bonos que obviamente van a ser pagados por los bancos reduciendo el stock de pases pasivos, o sea los pasivos remunerados del BCRA nada menos que un 30% de un día para el otro. Nos prometieron un conejo del tamaño de un canguro, y no defraudaron.

Pero… siempre hay un maldito pero que arruina la fiesta, algo no huele bien -nada bien - en este pase de magia que si pudiera tener realmente el efecto deseado estaría para el Nobel de Economía. Poco a poco, los defectos del super truco de magia empiezan a verse.

Ahora, los defectos del truco no terminan allí. Resulta que el Tesoro coloca 11,7 billones de pesos en letras y bonos, pero la absorción monetaria que destina al BCRA va a ser, según anuncia, de 8,6 billones. ¿Y los restantes 3,1 billones ? Bien, gracias, gozan de buena salud.

Lo que es seguro es que permaneciendo en el mercado generan el denominado “Efecto Multiplicador del Dinero” que no explicaremos por demasiado técnico, pero póngale la firma el lector a que no es otra cosa que pesos generando nuevos pesos. En este punto, no hay que descartar que en breve los funcionarios salgan a manifestar que incluso a este “pequeño vuelto” de 3,1 billones se va a neutralizar mediante una u otra vía.

¿Sabe qué? De poco y nada importa. ¡Cómo que de poco y nada importa! Sí, de poco y nada importa. Porque el conejo del tamaño de un canguro que el mago logró sacar de la galera salió de entrada muerto. Sí, el mago sacó un conejo muerto. Veamos porqué:

Para desentrañar el porqué de que todo este ingenioso mecanismo financiero solo sirve para que el Estado pierda y los bancos ganen $ 420.000 millones extras en un tercio de lo que dura un embarazo, hay que explicar primero el tormentoso romance que el presidente Milei vive desde hace años, no con ninguna de sus novias, sino con los pasivos monetarios del BCRA, que le quitan el sueño porque le traban - según él, porque es solo una fábula - una eventual dolarización.

¿Qué se necesita para dolarizar?

Ocurre que de las diferentes formas de dolarizar, el Presidente parece haber advertido la existencia de solo una, por más que lance ejemplos de diferentes países. La cuestión, es que quizás influido en exceso por el dulce recuerdo de la fase de bonanza inicial de la convertibilidad, identifica una dolarización con la transformación a dólares de todos los pasivos monetarios del BCRA. Hoy léase, la base monetaria y los pases pasivos.

Antes también estaban las fallecidas Leliq, LEBAC, etc. Entonces, no es necesario ser demasiado sagaz para advertir - es más lo confesó públicamente el propio Milei hace días - que la idea sigue siendo dolarizar, y que en la problemática vía de acción que es la única que Milei ve para lograrlo, tiene que transformar los pasivos monetarios del BCRA a dólares.

Ahora bien, para poder hacerlo se necesita, o bien muchísimos dólares, o bien, bajar drásticamente los pasivos monetarios del BCRA. De ahí la reciente megalicitación de bonos y letras que - no tenga dudas el lector - fue súper conversada y coproducida entre implementadores e implementados.

Con esto, los funcionarios lograron bajar artificialmente los pasivos monetarios del BCRA al costo de subir la deuda del Tesoro mucho más de lo que baja la deuda del Central. Pero Milei cree que le sirve, porque una dolarizacion le parece más cercana. Eventualmente por esta vía podría reducir a cero los pases y dejar como único pasivo en pesos del BCRA la base monetaria, facilitando así una dolarización “low cost”. ¿Qué es una dolarización “ low cost”?

¿Qué es una dolarización “ low cost”?

Una dolarización hecha con muy pocos dólares. Con chirolas. Hasta hace días a un dólar de $1000 se habrían necesitado para dolarizar por el “sistema Milei “casi USD 50.000 millones. Aunque usted no lo crea, unos USD 25.000 millones más que cuando asumió este gobierno en diciembre dado que - en buen romance - Luis Caputo lejos de licuar, “deslicuó”, “solidificó” al bajar el dólar financiero de más de $ 1200 a $1000 y generar por diversas vías nuevos pasivos monetarios del BCRA por todos los costados mientras con bombos y platillos se decía lo contrario.

Vale decir, no licuo como había que licuar, sino que lo hizo como un electricista advenedizo: poniendo el polo positivo donde va el negativo. Había que licuar contra dólares, y en una verdadera “chambonada” licuo contra bienes y super-solidifico, ultrarevalorizó contra dólares que era justo lo que NO había que hacer. Ahora, es tarde….Y si no parece tarde es solo porque este gobierno asumió con la economía tan pero tan desmonetizada, que al principio, en la etapa de la luna de miel, el sistema se banca cualquier burrada. Hasta las muchas y muy grandes que se cometieron y se cometen y que ahora no tenemos tiempo de mencionar.

Ahora bien, en el camino a una dolarización “low cost” , el presidente y el ministro pueden avanzar más y más. No solo acabando del todo con los pases pasivos del BCRA, poniéndolos a nombre del Tesoro en una obra maestra de gatopardismo.

Pueden avanzar incluso más. Les damos una idea; ¿Por qué no cambiar el deudor de los encajes no remunerados y colocar toda esa suma en un bono del Tesoro a tasa cero? Vale decir, retirar como pasivo del BCRA las cuentas corrientes de los bancos, los cuales deberían constituir esas mismas sumas en bonos no remunerados del Tesoro.

De esta manera, además de ahorrarse USD 35.500 millones para dolarizar - que eran los pases hasta hace días - se ahorraría otros USD 4.500 millones, y con solo USD 9.400 millones rescataría todo el circulante y habría dolarizado. Incluso, de podrían idear maneras de que se vaya aún más allá e incluso se podría lograr dolarizar con solo USD 5.000 millones haciendo cirugía financiera sobre el circulante.

¿Magia entonces? ¿ Milei puede dolarizar sin dólares y acabar para siempre con las simples pamplinas de la inflación, la devaluación, el Banco Central? ¿ Era un genio y los demás somos todos tarados ? No. El conejo que sacó de la galera es gigante, es cierto. Pero está muerto.

Lejos de ser un grato truco de magia es una obra maestra del horror. Ocurre que al dolarizar casi sin dólares se cae en la vieja historia del “baile de las sillas”. Aquel baile en el que cuando la música para, los bailarines tienen que encontrar una silla vacía con desesperación y sentarse. El que queda sin silla pierde, se retira. Una dolarización “low cost” equivaldría a invitar a bailar a todo el país con los nada más y nada menos que 74 billones de pesos en depósitos en pesos y circulante en el público en pesos que hay (cuando Milei subió había menos de la mitad. Y en término de dólares solo un tercio de lo que hoy hay). ¿Y las sillas?

Bueno…las sillas, según cuan “ low cost” sea la dolarización serían ¿unos 14.000? ¿10.000? ¿USD 7.000 millones que Caputo le prometió a Milei, nunca trajo , y parecen los tanques del general Alais?

A partir de ahí, es muy fácil deducir lo que pasaría con una “dolarización estilo Milei” sumada a hacerlo a precio de ganga. En breve tiempo se produciría una corrida bancaria irresoluble, porque todo el mundo sabría que los dólares que en realidad habría son muy pero muy pocos en relación al auténtico tanque de nafta de inflamables pesos que Milei y Caputo vienen generando y generando en forma de depósitos de la gente - lo que realmente compra dólares e inicia cualquier corrida - y en forma de circulante en pesos. Mientras Milei y Caputo se entretienen jugando un dominó intentando hacer coincidir las fichas de pases con las fichas de letras y bonos del Tesoro, no advirtieron que el M3, el colectivo que es el combustible de las corridas cambiarias y bancarias, no pasa por esa avenida. Señores: lo que compra dólares no son los pases… son los depósitos! Y los depósitos en pesos en término de dólares casi se triplicator en solo 5 breves meses…

Por eso el conejo gigante está muerto. Por eso el truco de magia que por ahora divierte puede en no demasiado tiempo terminar en un show financiero del horror. Por eso, si seguimos por este camino de vanos, artificiosos y deficitarios pasatiempos financieros a los que se abocan el presidente y el ministro como veraneantes jugando al dominó en la Bristol, el “Nada por aquí, nada por allá “ desemboca en el lúgubre y heideggeriano “la nada, anonada”.

Economista