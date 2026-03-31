Los comodines del superávit fiscal: Luis Caputo pisa la devolución de impuestos y suma ingresos extraordinarios

La situación del frente fiscal no es tan holgada ni sencilla como al inicio del Gobierno. La persistente baja en la recaudación tributaria obliga a ser más creativos.

Al ministro de Economía, Luis Caputo, ya no le resulta tan sencillo pasar la motosierra por el gasto público . La regla que indica que si caen los ingresos hay que recortar los gastos en la misma proporción tiene límites naturales. En ese contexto, aparecen algunos comodines que se suelen usar desde la administración para apuntalar el superávit fiscal . En el primer bimestre surgieron "rentas de la propiedad" e ingresos por privatizaciones , por el lado de ingresos, a lo que se sumaron una fuerte contención de las devoluciones de impuestos a exportadores. En el caso del IVA, los reintegros fueron cero en febrero.

De acuerdo con los datos del la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo frenó las devoluciones de IVA a los exportadores, algo que las empresas han detectado hace ya un tiempo.

El ahorro de este gasto tributario comenzó fuerte a partir de octubre del año pasado . En ese mes se devolvieron $286.000 millones que equivalen a unos $318.000 millones en moneda de febrero de 2026. Luego fueron de $141.000 millones en noviembre ($153.000 millones de hoy); $92.000 millones en diciembre ($97.336 millones); $45.000 millones en enero ($46.305 millones) y en febrero directamente no se devolvieron fondos.

Hay que recordar que durante el primer bimestre del año los ingresos del Sector Público Nacional (SPN) bajaron 5% , según indica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La caída obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 9%, combinados con una suba del 61% real de los no tributarios . Son ingresos extraordinarios por la privatización de la gestión de las represas del Comahue.

Otros ingresos no tributarios, como pueden ser ganancias de empresas del Estado o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) "no lograron compensar la importante caída real interanual de los ingresos tributarios", dice el IARAF. Por su lado, el gasto primario, en el primer bimestre, registró un descenso real interanual del 4,7%.

Exportadores afectados

El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Fernando Landa, señaló a Ámbito que la entidad elevó un reclamo al Ministerio de Economía por el retraso de devolución de IVA y de reintegros a las exportaciones. El punto de quiebre fue febrero cuando luego de meses de recorte no recibieron nada. "Nos dijeron que estaban al tanto del problema y que lo van a solucionar", afirmó Landa.

El titular de CERA señaló que "tanto en reintegros de impuestos como en devoluciones de IVA se devolvió una fracción de lo que se reintegró en 2025". "Uno ve el número y cada vez es menor y en febrero fue cero. En febrero no devolvieron nada de reintegros y nada de este de IVA", señaló el titula de CERA.

Los reintegros a las exportaciones también forman parte del gasto tributario. Se trata de devolver a los exportadores impuestos indirectos que se agregan en el proceso de producción. En el caso de la Argentina, uno de los tributos que mas afectan es Ingresos Brutos. También puede haber otro tipo de gravámenes, como el Impuesto al Cheque, combustibles. La Organización Mundial del Comercio (OMC) autoriza a los Estados a devolver a sus empresas ese tipo de impuestos para evitar precisamente la "exportación" de tributos, lo que sube los precios. Pero, además, se trata de evitar de trasladar el costo tributario a consumidores de otro país. Se estima que los reintegros explican otra cifra similar a la devolución de IVA al mes.

El rumor en el mercado es que la solución para este retraso sería un bono. Ya se hizo una vez con la deuda de los importadores con proveedores del exterior. Cuando se le preguntó a Landa al respecto señaló: "Cualquier cosa que se juegue en contra la exportación, nos estamos pagando un tiro un tiro en el pie". Otra alternativa para resolver el problema sería que ARCA les permita a las empresas imputar los créditos a pagar otros impuestos aunque afirman que en ese caso el abanico de opciones se achica porque no hay impuestos sobre los cuales descargar, habiendo reintegros.

Aguantando el superávit fiscal

En el mercado han detectado ya que se le está poniendo más complicado al Gobierno sostener el baluarte del superávit si la recaudación tributaria no mejora. "Es una muy buena noticia que el gobierno esté manteniendo el equilibrio fiscal pero lo está aguantando, porque la recaudación esta cayendo", señaló Martín Polo, economista de Cohen Aliados Financieros, en una charla con inversores.

Polo usó una metáfora futbolera para describir la situación: "el Gobierno iba ganando 2 a 0, le empataron y ahora le están tirando todo el tiempo. El arquero está siendo figura". "Eso no es sostenible. No digo que Argentina vaya a un desequilibrio fiscal, pero hay que tener cuidado. Esto hay que verlo mes a mes porque llega un momento en el que el gasto llega a su piso", explicó.

El Gobierno logró un superávit fiscal primario en enero de $3,1 billones, impulsado por ingresos extraordinarios por la venta de las represas. El financiero fue de $1,1 billones, tras el pago de intereses. En febrero se sumaron $1,41 millones más al primario y $144.000 millones al financiero. En total, en el primer bimestre hay $4,5 billones y de $1,2 billones, en forma respectiva. Pero los "comodines" sumaron unos $2,5 billones. Por caso, el superávit financiero de febrero equivale aproximadamente a la suma de devoluciones de IVA y reintegros a exportadores de ese mes.