El terremoto en Colombia paraliza las exportaciones de café y el principal puerto permanece bloqueado

La tragedia interrumpió operaciones en el principal puerto, Buenaventura, y bloqueó corredores viales clave. La paralización genera volatilidad en los contratos a futuro y preocupa por el impacto en la oferta global.

Exportaciones de café: Las operaciones de exportación de café colombiano se encuentran paralizadas en su mayoría.

Las exportaciones de café colombiano se paralizó en gran medida después del devastador terremoto que interrumpió las operaciones en el principal puerto del país y provocó bloqueos en los corredores viales prioritarios, de acuerdo con el titular de un gremio del sector exportador.

Buenaventura , el principal puerto de exportación de café de Colombia, se encuentra seriamente comprometido por derrumbes y cortes de tránsito , con un impacto crítico en el tramo de túneles de la ruta Cali-Buenaventura una vía clave hacia la costa del Pacífico del país, según detalló en una entrevista el presidente de Asoexport, Gustavo Gómez.

“Las operaciones relacionadas con el café se encuentran actualmente paralizadas. Puede que haya alguna actividad aislada, pero, por el momento, la actividad de exportación de café se ha detenido ”, señaló Gómez. “A día de hoy, no existe ninguna comunicación oficial concreta que indique cuándo se reabrirá completamente la carretera” indicó.

Buenaventura, el principal puerto de exportación de café de Colombia, se encuentra seriamente comprometido por derrumbes y cortes de tránsito.

En paralelo, los operadores de los terminales del puerto avanzan con el relevamiento de daños, al tiempo que aplicaron suspensiones y límites a la entrada de nuevo cargamento.

Otros puertos de Cartagena y Santa Marta, en la costa caribeña de Colombia, no han informado de interrupciones importantes, pero el desvío del café hacia el norte se ha visto complicado por una grave escasez de camiones.

Consecuencias: La interrupción genera volatilidad en los contratos a futuro y preocupa por el impacto en la oferta global.

El panorama se complica aún más por la alta densidad de transportistas y plantas procesadoras en el sector cafetero colombiano, un área muy próxima al epicentro del sismo donde la actividad operativa también sufrió severas paralizaciones.

Frente a este escenario, los contratos a futuro de café arábica en el mercado de Nueva York mostraron volatilidad, alternando entre picos de varias semanas y breves bajas, mientras los operadores analizan el impacto logístico sobre la oferta global que genera el terremoto en Colombia, el segundo mayor proveedor mundial de este grano de alta gama. Cabe precisar que la cosecha del país venía de registrar 13,4 millones de sacos de 60 kilos durante 2025.

El día después de la tragedia

Si bien la actividad cafetera abarca buena parte del territorio colombiano, el momento del imprevisto complica aún más el panorama, dado que la recolección actual se focaliza en el bloque sur, departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Huila, cuyos cargamentos salen de forma habitual por el puerto de Buenaventura.

“Las instalaciones de procesamiento siguen evaluando los daños. Hasta el momento no se han registrado informes de daños estructurales graves en los molinos de café, pero las operaciones se están viendo afectadas por cortes de electricidad, problemas de conectividad y el impacto personal en los trabajadores, incluidas las personas que han perdido sus hogares”, afirmó Gómez.

Impacto del terremoto: El sismo interrumpió operaciones en el principal puerto, Buenaventura, y bloqueó corredores viales clave. Sw

Incluso tras la reapertura de las carreteras y las instalaciones, las exportaciones podrían sufrir nuevos retrasos a medida que el café acumulado comience a circular de nuevo, lo que podría generar congestión y atascos en los puertos.

Colombia exporta alrededor de un millón de sacos de 60 kg de café al mes, lo que significa que cada jornada de inactividad implica la retención de un volumen considerable de carga. “Esta situación terminará generando demoras en los embarques y tensionando la cadena logística en cuanto se reactiven las operaciones y se reabran los complejos”, advirtió Gómez.