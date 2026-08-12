Buscan a Gonzalo Galván, otro argentino desaparecido en Colombia tras el terremoto que dejó más de 200 muertos

Gonzalo Galván, psicólogo oriundo de Santa Cruz, perdió contacto con sus familiares tras el sismo de magnitud 7,4 que golpeó Colombia.

Gonzalo Galván es un psicólogo argentino oriundo de Las Heras, Santa Cruz, que reside en Colombia.

La familia de Gonzalo Galván busca desesperadamente al psicólogo argentino desde el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Oriundo de Las Heras, Santa Cruz, el hombre reside en ese país y perdió contacto con sus allegados después del sismo, que dejó más de 200 muertos hasta el momento.

Galván es un psicólogo clínico, investigador y director académico con una reconocida trayectoria internacional. Su trabajo está especializado en áreas de alta complejidad, entre ellas el tratamiento de las adicciones y el trauma.

Hasta el momento, no trascendieron detalles precisos sobre dónde se encontraba al momento del terremoto , una situación que dificulta las tareas para determinar su paradero en las zonas que sufrieron los mayores daños.

Ante la falta de comunicación, familiares y amigos comenzaron una campaña en redes sociales para intentar reunir cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo. El pedido de información se extendió rápidamente, especialmente en Santa Cruz, donde sus allegados aguardan una señal que permita confirmar que se encuentra a salvo.

La desaparición de Galván se produce mientras continúan las tareas de emergencia luego del terremoto que golpeó distintas regiones de Colombia. El fenómeno, de magnitud 7,4 , provocó graves destrozos y dejó hasta el momento más de 200 víctimas.

La familia de Galván perdió contacto con él después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país.

En las zonas más afectadas, los equipos de rescate trabajan contra reloj para encontrar personas que puedan continuar con vida entre los escombros. Además, la emergencia llevó a las autoridades a establecer una alerta roja hospitalaria en las regiones más castigadas.

Colombia es particularmente vulnerable a este tipo de fenómenos debido a su ubicación geográfica, lo que aumenta la complejidad de las tareas de asistencia y rescate después de un movimiento sísmico de estas características.

En ese contexto, también se informó que equipos de asistencia internacional se desplazan hacia el país para colaborar con las tareas. Entre ellos se encuentran rescatistas cordobeses que participarán de los operativos destinados a localizar sobrevivientes y personas desaparecidas.

La esperanza tras encontrar a otros argentinos

La búsqueda de Galván se da después de que otros argentinos que habían sido reportados como desaparecidos fueran encontrados con vida. Carlos Cáceres y Carlos Richetti fueron localizados este martes, lo que renovó la esperanza entre las familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos.

Otros argentinos que habían sido reportados como desaparecidos fueron encontrados con vida durante los operativos.

Cáceres, un sanjuanino de 69 años que reside en Colombia, había sido buscado desde el lunes tras perderse el contacto con su entorno. Su aparición se conoció mientras continuaban los operativos de emergencia.

Ambos argentinos viven en Pereira, una de las zonas que sufrió importantes daños a raíz del terremoto. La localización de los dos compatriotas representa una señal alentadora mientras continúan los trabajos de rescate.

Sin embargo, la incertidumbre permanece para la familia de Galván, que continúa difundiendo su búsqueda y espera obtener información sobre su paradero. Los operativos siguen desarrollándose en distintos sectores afectados por el sismo, mientras los equipos trabajan para identificar a las personas que permanecen desaparecidas.