El técnico argentino de la selección colombiana, conmovido por el terremoto: "Abrazo con el alma" + Agregar ámbito en









El argentino Néstor Lorenzo aprovechó su rol de referente en la selección cafetera y publicó en sus redes sociales un alentador mensaje para los afectados. Además, un jugador de la Tri inició una colecta para ayudar a los afectados.

Nésor Lorenzo, el técnico argentino de la Selección de Colombia, habló sobre el terremoto.

Colombia sufrió este lunes uno de los peores terremotos de su historia. Ante esto, todo el pueblo que estuvo lejos de las áreas afectadas, o fuera del país, comenzó a movilizarse en las redes sociales y uno de ellos fue el técnico de la Selección colombiana, Néstor Lorenzo.

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“Mi solidaridad y apoyo para las personas afectadas por el terremoto en Colombia. ¡Todos unidos para afrontar este duro momento!”, expresó en sus redes sociales en técnico argentino y concluyó en su cuenta de Instagram: “Abrazo con el alma”.

Néstor Lorenzo dirigiendo a la Selección colombiana. Reuters Mientras tanto, en el país cafetero continúa la intensa búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros. Cali, Chocó, Manizales y Pereira son las zonas más afectadas y concentran los principales operativos de asistencia, especialmente en edificios donde se registraron derrumbes. En tanto, Bogotá y Medellín también reportaron grietas en algunas estructuras, aunque sin daños de gravedad.

Los jugadores que se pronunciaron al respecto Uno de los principales futbolistas que comenzó un gran movimiento para ayudar a las personas afectadas fue Jhon Arias. El extremo del Palmeiras publicó un video junto a su esposa para comunicar cómo serían los pasos a seguir: “Hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco las circunstancias de salud que se vive en nuestra región”.

Su esposa, Alejandra Ayala, también es oriunda de Quibdó, por lo que se explica el motivo de la incansable tarea que están haciendo: “El Chocó es un departamento muy aislado, no tiene agua potable, a cada rato cierran las vías… entre todos podemos dar un granito de arena para hacer más llevadera esta situación, que es muy triste para nosotros, nos duele mucho", sentenció.

Jhon Arias, el colombiano que está ayudando al pueblo ante los terremotos. Además, otro de los jugadores que se pronunció en redes sociales fue Luis Díaz, extremo del Bayern Munich y figura de la Selección colombiana. “Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que dios los bendiga y los proteja siempre”, concluyó el Guajiro. Por otro lado, Vasco Da Gama y Atlético Paranaense, ambos de Brasil, mostraron su solidaridad al respecto. Y el otro club sorpresivo que se unió a la causa fue el Real Madrid, que sacó un comunicado: “Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, finalizaron.

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