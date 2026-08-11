Quién es Carlos Cáceres, el argentino desaparecido en Colombia tras los terremotos + Agregar ámbito en









El hombre es intensamente buscado por su familia. Su hija detalló que perdió su contacto tras el fin de semana y esperaban que el vuelva al país.

Cáceres vive con su pareja y es jubilado, tras haber abierto un restaurante antes de la pandemia.

Un argentino de 69 años, oriundo de San Juan, fue identificado como el primer desaparecido argentino reportado en Colombia, luego de que el país fuera azotado por un terremoto de magnitud 7,4 que dejó un saldo de más de 200 muertos y al menos 800 heridos.

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Se trata de Carlos Luis Cáceres, quien vive hace cinco años en Colombia pero es oriundo del departamento sanjuanino de Rivadavia. Su hija Carla perdió contacto con él, luego de hablar por última vez el sábado. Actualmente reside en Dosquebradas, una localidad cercana a Pereira, que resultó ser una de las más dañadas por el terremoto de ayer.

Quién es Carlos Cáceres, el argentino desaparecido tras los terremotos en Colombia Al momento de desaparecer, el hombre de 69 años llevaba una remera celeste y blanca de la Argentina y anteojos de sol. Carlos tenía previsto viajar próximamente a la Argentina para visitar a sus familiares, según explicó su hija, aunque existía la posibilidad de que más adelante volviera a instalarse en el país. "Él tiene toda su familia acá en San Juan: sus hermanos, primos, sobrinos, nietos, todo“, sostuvo.

Carlos actualmente vive con su pareja y está jubilado, según consignó el Diario Provincia de San Juan. El medio regional también detalló que Cáceres tiene un restaurante -llamado El Argentino- en la zona donde reside en Colombia, el cual inauguró desde antes de la pandemia.

Cáceres actualmente reside en Dosquebradas, una localidad cercana a Pereira, que resultó ser una de las más dañadas. Sw Preocupación por un argentino de 69 años desaparecido tras los terremotos en Colombia Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años, es buscado luego de perder contacto con su familia tras los fuertes terremotos registrados en Colombia. El hombre nació en el departamento de Rivadavia y vive desde hace cinco años en Dosquebradas, localidad ubicada en el área de Pereira y una de las más afectadas por el sismo de magnitud 7,4.

Carla, una de sus hijas, contó que la comunicación con Colombia se volvió prácticamente imposible debido a la caída de las líneas telefónicas. Ante esta situación, la familia pidió colaboración para intentar establecer dónde se encuentra Cáceres. Una de las mayores preocupaciones es que, por su edad, pueda encontrarse en medio de una emergencia y no recuerde los números necesarios para comunicarse con sus familiares. “Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”, expresó Carla, según la reconstrucción realizada por el medio sanjuanino.

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