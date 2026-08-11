Terremoto en Colombia: más de 220 muertos, al menos 800 heridos y graves daños en varias ciudades

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la búsqueda de sobrevivientes. Las zonas más afectadas son las del centro y el oestes del país.

Un brutal terremoto terminó con la vida de 224 personas en Colombia.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes dejó, hasta el momento, al menos 224 muertos y 800 heridos. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el balance preliminar mientras los equipos de emergencia continuaban con la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros en las zonas más afectadas del centro y oeste del país.

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El movimiento sísmico provocó importantes daños en viviendas, hospitales, establecimientos educativos, carreteras y aeropuertos . Frente a la magnitud de la emergencia, el Gobierno declaró el desastre nacional , activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y movilizó maquinaria pesada, aeronaves y personal especializado desde Bogotá y Antioquia .

Las consecuencias más severas se registraron en Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda , donde numerosos edificios quedaron destruidos o seriamente comprometidos. Equipos provenientes de distintos departamentos se incorporaron a los operativos de rescate y remoción de estructuras.

De la Espriella suspendió su agenda oficial para supervisar el dispositivo de emergencia e instruyó a la Ungrd para que confeccionara un relevamiento completo de los daños y las principales necesidades. “El Estado está presente y toma acción”, afirmó el mandatario en un mensaje dirigido a la población.

Además, buscó llevar tranquilidad y respaldo a quienes quedaron afectados por la catástrofe. “Colombia está unida y saldremos adelante juntos. No están solos” , expresó.

Toque de queda y militarización en Cali

En Cali, una de las ciudades más castigadas, el alcalde Alejandro Éder decretó un toque de queda entre las 20 y las 6 frente a posibles alteraciones del orden público y reportes sobre amenazas de saqueos.

El jefe comunal también ordenó reforzar la seguridad en sectores como las comunas 17 y 19, con patrullajes conjuntos de la Policía y el Ejército.

Al mismo tiempo, otros 92 rescatistas fueron destinados a la capital del Valle del Cauca para intervenir en edificios derrumbados. De ellos, 60 fueron enviados desde Bogotá y otros 32 pertenecían a las Fuerzas Militares.

Las autoridades remarcaron que las primeras 48 horas resultan fundamentales para encontrar personas con vida debajo de estructuras colapsadas.

Más de 1.500 viviendas afectadas y edificios derrumbados

Según el relevamiento preliminar del Gobierno, el terremoto dañó 1.575 viviendas, mientras que otras 37 quedaron completamente destruidas. A eso se sumó el colapso de 61 edificios residenciales y comerciales.

En ciudades como Pereira, Cali y Manizales se reportaron derrumbes totales y parciales, algunos de ellos con personas atrapadas.

En Manizales, una de las torres de la catedral colapsó y provocó graves daños en el histórico edificio. En Cali, más de 20 estructuras se derrumbaron y un inmueble ubicado en el barrio El Lido sufrió un colapso completo.

El impacto también alcanzó al sistema sanitario. El Hospital Universitario del Valle, en Cali, registró un derrumbe parcial y otras siete grandes instituciones médicas tuvieron que ser evacuadas debido a problemas estructurales.

Algunas unidades de cuidados intensivos quedaron imposibilitadas de funcionar, mientras que en distintos puntos de Valle del Cauca se reportaron pacientes atrapados.

En el ámbito educativo, al menos 52 escuelas sufrieron daños. Una de las situaciones de mayor gravedad se detectó en un establecimiento de Nilo, Cundinamarca, donde las autoridades encontraron importantes fallas en la estructura.

Rutas cortadas y aeropuertos frenados

La red vial colombiana también quedó seriamente afectada. Al menos 18 corredores principales registraron derrumbes, grietas y fracturas, principalmente en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

La Agencia Nacional de Infraestructura dispuso el cierre preventivo del túnel de Sumapaz y del puente Mariano Ospina mientras los equipos técnicos realizaron inspecciones para determinar su estado.

El sismo dejó más de 1.500 viviendas afectadas. @ELTIEMPO

En materia aérea, siete aeropuertos suspendieron temporalmente sus operaciones: los de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

Una de las situaciones más dramáticas ocurrió en el Aeropuerto Internacional Matecaña, de Pereira, donde parte de la infraestructura colapsó y provocó víctimas fatales.

En Valle del Cauca, las autoridades informaron que cerca del 80% de las viviendas de El Cairo quedaron destruidas como consecuencia del movimiento sísmico.

En Antioquia, en tanto, se contabilizaron daños en 54 viviendas, además de caídas de techos y fracturas en paredes de construcciones ubicadas principalmente en sectores rurales. Templos religiosos y centros comunitarios también sufrieron deterioros importantes en diferentes municipios.

Pérdidas por cientos de millones de dólares

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta naranja y estimó pérdidas económicas cercanas a los u$s649 millones, equivalentes a aproximadamente $2,046 billones.

Su sistema PAGER calculó que alrededor de 1,6 millones de personas experimentaron movimientos considerados muy fuertes, mientras que hasta 8,9 millones quedaron expuestas a sacudidas severas entre Colombia, Ecuador y Panamá.

Las autoridades advirtieron que el número de muertos y heridos todavía podría aumentar a medida que avanzaran las tareas de rescate, especialmente en localidades donde las comunicaciones y los accesos quedaron interrumpidos.

En Quibdó, los bomberos reportaron personas atrapadas en estructuras colapsadas, además de graves daños en edificios públicos y centros de salud.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la capital colombiana no sufrió daños estructurales de consideración, aunque se realizaron evacuaciones preventivas y se activaron los protocolos de emergencia.

Además, Galán dispuso el envío de 100 rescatistas desde Bogotá hacia los departamentos más castigados para reforzar las tareas de búsqueda, en medio de una emergencia cuyo balance todavía permanecía abierto.