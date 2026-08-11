Preocupación por un argentino de 69 años desaparecido tras los terremotos en Colombia

Carlos Luis Cáceres, oriundo de Rivadavia, San Juan, y radicado en Colombia desde hace cinco años, perdió contacto con sus allegados luego de los fuertes movimientos sísmicos registrados en el país.

Carlos Luis Cáceres, oriundo de San Juan y radicado en Colombia desde hace cinco años, perdió contacto con sus allegados luego de los fuertes movimientos sísmicos registrados en el país.

Carlos Luis Cáceres , un sanjuanino de 69 años, es buscado luego de perder contacto con su familia tras los fuertes terremotos registrados en Colombia . El hombre nació en el departamento de Rivadavia y vive desde hace cinco años en Dosquebradas , localidad ubicada en el área de Pereira y una de las más afectadas por el sismo de magnitud 7,4.

Carla, una de sus hijas, contó que la comunicación con Colombia se volvió prácticamente imposible debido a la caída de las líneas telefónicas. Ante esta situación, la familia pidió colaboración para intentar establecer dónde se encuentra Cáceres . Una de las mayores preocupaciones es que, por su edad, pueda encontrarse en medio de una emergencia y no recuerde los números necesarios para comunicarse con sus familiares.

El recorrido de Cáceres por el exterior comenzó en España, donde se instaló en busca de nuevas oportunidades. Tiempo después regresó a Latinoamérica y eligió Colombia como lugar de residencia. De acuerdo con lo contado por su hija, el hombre tenía previsto volver próximamente a San Juan para reencontrarse con sus familiares.

“ Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar . Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto” , expresó Carla, según la reconstrucción realizada por el medio sanjuanino.

La familia indicó que el último contacto con Cáceres se produjo el sábado. Al momento de ser visto por última vez llevaba una remera celeste y blanca de la Argentina y anteojos de sol.

BBC

Terremoto en Colombia: fuertes daños, 220 muertos y emergencia nacional declarada

El terremoto provocó fuertes movimientos en distintas zonas de Colombia y se sintió en ciudades como Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali. También hubo reportes desde Bogotá, donde algunas personas evacuaron edificios y complejos residenciales de manera preventiva luego de que se activaran las alarmas.

La magnitud del desastre generó importantes daños materiales y obligó a desplegar operativos de emergencia en las regiones más afectadas. Las autoridades informaron sobre edificios derrumbados, personas que quedaron atrapadas entre los escombros y numerosas viviendas dañadas. El movimiento fue calificado por funcionarios como el más fuerte registrado en el país durante la última década.

En las primeras horas de la emergencia, las autoridades actualizaron varias veces el número de víctimas. El Gobierno informó que el terremoto dejó al menos 220 muertos y más de 800 heridos, además de graves daños materiales en varias ciudades, con edificios derrumbados, viviendas afectadas y centros de salud dañados.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno colombiano declaró la emergencia nacional, una medida que permite disponer de recursos y reforzar la asistencia en las zonas que sufrieron mayores daños.

Los equipos de búsqueda y rescate también fueron movilizados para colaborar con las tareas de emergencia. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó el despliegue mediante un mensaje difundido en video.

Desde la Argentina, el canciller Pablo Quirno expresó su solidaridad con los afectados y aseguró que el Gobierno mantiene comunicación con las autoridades colombianas. “Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, manifestó.